Gianfranco Fiumara | “il pianista avrebbe chiesto 5 mila euro a un parroco per tacere

Gianfranco Pappalardo Fiumara arrestato per estorsione : interrogato per ore - è stato portato in carcere a notte fonda : Il pianista catanese Gianfranco Pappalardo Fiumara è stato arrestato per estorsione dai carabinieri della compagnia di Giarre. L’artista, noto a livello internazionale, è stato bloccato ieri pomeriggio da militari dell’Arma in abiti civili, davanti alla chiesa di San Matteo, nella frazione di Trepunti. Dopo una perquisizione è stato portato in caserma e poi trasferito nel carcere di Catania. La notizia dell’arresto, non ancora ufficialmente ...