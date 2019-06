Gf | Martina Nasoni | Dopo la vittoria | io e Daniele abbiamo passato la notte insieme

Martina Nasoni : "Io - con il cuore di latta ho vinto il Gieffe. E una volontà di ferro" - : Lorenza Sebastiani La trionfatrice, che ha ispirato la canzone di Irama: "Mi sono confidata e lui m'ha capita" E alla fine questo Grande Fratello lo ha vinto Martina Nasoni, lo stereotipo della semplicità. 21 anni, ternana, tre anni fa tenta la strada di Miss Italia, ma si ferma alle semifinali di Jesolo. Poi quando ormai pensava di dedicarsi solo alla professione di tatuatrice fa un provino per il GF, supera le selezioni e fa un ...

Ecco chi è la vincitrice del Grande Fratello Martina Nasoni : La modella Martina Nasoni vince a sorpresa il Grande Fratello, Ecco la storia della ragazza dal cuore di latta che ha "stregato" persino Irama. È calato il sipario sulla sedicesima edizione del Grande Fratello, condotto ancora una volta da Barbara d’Urso. E ieri sera, 10 giugno su Canale 5, il reality è stato vinto a sorpresa da Martina Nasoni. A lei il montepremi da 100mila euro. La vittoria della modella originaria di Terni ha colto di ...

Vincitore Grande Fratello 2019 : classifica finale e chi è Martina Nasoni : Vincitore Grande Fratello 2019: classifica finale e chi è Martina Nasoni Alla fine il Grande Fratello 2019 è stato vinto da lei, Martina Nasoni, modella ternana di 21 anni, famosa anche per aver ispirato una delle canzoni dell’ultimo Festival di Sanremo, “La ragazza con il cuore di latta” di Irama. Secondo è arrivato Enrico Contarin, che i bookmakers davano per Vincitore alla vigilia di questa 16° edizione del reality show, sebbene Martina ...

Grande Fratello - vince Martina Nasoni : è lei la “ragazza con il cuore di latta” di Irama : È Martina Nasoni la vincitrice del Grande Fratello 2019, la “ragazza con il cuore di latta” che ha ispirato l’omonima canzone portata a Sanremo da Irama. Originaria di Terni, lunghi capelli castani e sguardo dolce, la modella 21enne era tra i favoriti per la vittoria e ora si è aggiudicata il montepremi da 100mila euro in palio. Secondo classificato invece Enrico Contarin. ...

Chi ha vinto il Grande Fratello 2019? Martina Nasoni - è "la ragazza dal cuore di latta" di Irama : È stata la ternana Martina Nasoni, 21 anni, la ‘ragazza dal cuore di latta’, ad aggiudicarsi la 16esima edizione del Grande Fratello, il popolare reality di Canale 5, condotto da Barbara D’Urso.Il risultato è stato decretato durante la finale di ieri sera, dopo che la giovane si è imposta all’ultimo televoto su Enrico Contarin, conquistando così il premio da 100 mila euro.Diplomata al liceo ...

Grande Fratello - vince Martina Nasoni : la storia straziante dietro il trionfo (e quanti soldi ha vinto) : È Martina Nasoni è la vincitrice del Grande Fratello. Modella di 21 anni nata a Terni, Martina ha ispirato la canzone di Irama La ragazza con il cuore di latta, un vero e proprio porta fortuna. A lei il montepremi da 100mila euro in palio. Accento umbro, capelli lunghi e viso dolce che più dolce non