Germania-Spagna calcio femminile | Mondiali 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

(Di mercoledì 12 giugno 2019) E si procede, senza soluzione di continuità neidiin Francia. Oggi, 12 giugno, alle ore 18.00,si confronteranno nella sfida valida per il primato del gruppo B. Reduci dal primo incontro vittorioso contro Cina e Sudafrica, le tedesche e le iberiche a Valenciennes andranno a caccia del bersaglio grosso in una partita che anche nel contesto del “Pallone in rosa” è uno scontro di una certa levatura. Le teutoniche, all’esordio, non hanno incantato ma si sa che il primo match è sempre un po’ particolare. Con i tre punti in tasca, è lecito attendersi dalla truppa allenata da Martina Voss-Tecklenburg qualcosa di meglio. Alexandra Popp e compagne, per questo, sono le favorite ma attenzione alle Furie Rosse che, spinte da una Jennifer Hermoso in grande spolvero, possono giocare un brutto scherzo alle rivali. Per questo si ...

