Genova, guardrail sfonda il parabrezza e entra nell’abitacolo dell’auto: 20enne vivo per miracolo

Incredibile incidente a Montoggio, in località Casilino, in provincia di Genova: un ragazzo, dopo aver perso il controllo dell'auto, è andato a schiantarsi contro il guardrail. La protezione di metallo ha sfondato il parabrezza ed è entrata nell'abitacolo, ma lui si è miracolosamente salvato riportando solo una ferita ad un braccio. Indagini in corso.

Ha perso il controllo della sua auto, che è andata a schiantarsi contro il guardrail che a sua volta ha letteralmente sfondato il parabrezza ed è finito nell'abitacolo. È vivo per miracolo il conducente della vettura, che è rimasta distrutta dopo l'incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, martedì 11 giugno, a Montoggio, in località Casilino, in provincia di Genova. I vigili del fuoco intervenuti sul posto, alla vista della macchina ridotta in un cumulo di lamiere, non avrebbero mai immaginato che l'uomo all'interno, un ragazzo sui 20 anni come riferisce Telenord, fosse ancora vivo al loro arrivo. Invece lo hanno soccorso e affidato alle cure dei sanitari del 118, anche loro giunti sul luogo di quella che avrebbe potuto essere una vera e propria tragedia.