Gemma Galgani lancia un messaggio | ha trovato l’amore dopo UeD?

Arriva Giortì - Il Nuovo Programma Condotto da Gemma Galgani e Giulia De Lellis! : Giortì: La nuova creatura di Maria De Filippi sarà presentata dalla dama Gemma Galgani e dalla ex corteggiatrice Giulia De Lellis! Quest’ultima protagonista anche di una Web Fiction! Giortì: il Nuovo Programma di Maria De Filippi e di Fascino andrà in onda su La5. Giulia e Gemma racconteranno di “Feste Indimenticabili”. Scopriamo come! Quando si parla di Maria De Filippi si parla di un vero e proprio marchio televisivo. Queen Mary non è solo ...

Temptation Island - Gemma Galgani e Giorgio Manetti potrebbero partecipare al reality show : Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, è giunto al termine per questa stagione e riprenderà il prossimo settembre. Intanto una delle protagoniste del Trono Over, Gemma Galgani, potrebbe partecipare alla nuova edizione di Temptation Island che dovrebbe andare in onda verso l’inizio di luglio nella versione Nip e Vip. A quanto pare, la Galgani farà parte del cast del reality estivo insieme al suo nuovo compagno, Mario, conosciuto ...

Gossip Uomini e donne - Gemma Galgani e i progetti per l'estate : 'Rincorrerò l'amore' : Il Trono Over di Uomini e donne è andato ufficialmente in vacanza ma i fan del programma continuano a tenere monitorati i movimenti di dame e cavalieri per scoprire le eventuali novità della loro vita privata. Ad essere oggetto di interesse è anche Gemma Galgani, colei che per tutta la stagione 2018-19 ha catalizzato su di sé l'attenzione del pubblico da casa con le sue complicate frequentazioni. La relazione con Rocco Fredella non si è conclusa ...