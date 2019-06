ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ile, secondo ladello Sport, oltre a riscattare Sepe come già deciso, punta a trat. Il ds Faggiano ha già intavolato letive con ilper capire le reali possibilità i avere ancora il bomber in attacco per la prossima stagione, mentre anche il Bologna lo ha richiesto. Insieme a lui la società emilianaanche per il prestito di Grassi. Per ilsisicuramente di una buona occasione per sistemare due pedine in uscita, c’è da valutare altre offerte che potrebbero arrivare soprattutto per l’attaccante. L'articolo: ilcon ilperilsta.

napolista : Gazzetta: il #Parma cambia idea e tratta con il #Napoli per tenere #Inglese -