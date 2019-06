Gay Pride | perché | in un’epoca cupa e brutta come questa | la comunicazione non è efficace

Gay Pride Roma - Eva Grimaldi e Imma Battaglia contro Salvini : 'Fattene una ragione' : Ieri, sabato 8 giugno, a Roma si è tenuta la venticinquesima edizione del Gay Pride. Una tra le più grandi manifestazioni al mondo volta a difendere i diritti di tutti gli omosessuali. A questo evento hanno partecipato oltre 700 mila persone. Tra questi, ovviamente, non potevano mancare volti molto famosi come ad esempio l'attrice Eva Grimaldi, in compagnia della nuova consorte Imma Battaglia, Vladimir Luxuria, Asia Argento e tanti altri. ...

Usa. Presunti spari : panico a Gay Pride : 03.36 Momenti di panico e feriti a Washington durante l'affollatissima parata del Gay Pride, quando una parte della folla ha cominciato a correre per fuggire da quelli che a molti erano sembrati dei colpi d'arma da fuoco. Le autorità cittadine e la polizia hanno in seguito confermato che non ci sono stati spari. Tra le persone che si sono trovate nella mischia non ci sarebbero feriti gravi,

Gay Pride di Roma : Asia Argento e Vladimir Luxuria fanno pace e si baciano con ‘passione’. (Video) : Asia Argento e Vladimir Luxuria hanno fatto pace al Gay Pride di Roma dopo gli screzi avuti a #CartaBianca di Bianca Berlinguer, quando l’opinionista attaccò la regista in merito al caso Weinstein. Era dicembre... L'articolo Gay Pride di Roma: Asia Argento e Vladimir Luxuria fanno pace e si baciano con ‘passione’. (Video) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Come è andato il Gay Pride a Roma : Colorato, festoso, pluralista. Per il venticinquesimo anno consecutivo torna a sfilare per le vie del centro il corteo del Roma Pride per rivendicare i diritti della comunità Lgbtq. Migliaia di persone si sono radunate a piazza della Repubblica, luogo della partenza, assiepate dietro ai carri con le dance hall delle varie associazioni che organizzano l'iniziativa. Il #RomaPride è partito. ...

Pride and Prejudice. Dall'orgoglio del Roma Pride al pregiudizio dell'AGaynst Pride : Una signora si toglie lo scialle, lo piega e lo stende per terra. Tiene in mano un rosario bianco e un libretto di canti liturgici in latino. Sono da poco passate le 11 a Piazzale di Porta Pia, proprio sotto il monumento che sorge dove quasi 150 anni fa i bersaglieri del Regno d’Italia fecero la breccia per entrare nella Roma pontificia. Una bandiera bianca con un cuore e una croce rossi sventola. Il traffico scorre normale: solo qualche ...

Gay Pride : cortei - cartelli e bandiere arcobaleno nelle città italiane. FOTO : Gay Pride: cortei, cartelli e bandiere arcobaleno nelle città italiane. FOTO Oggi le strade di tutto il mondo si riempiono di colori e persone che promuovono l'orgoglio LGBT. Il portavoce del Roma Pride, Sebastiano Secci: "Dobbiamo continuare a lottare in prima linea perché i tempi che abbiamo davanti sono sempre più ...

Gay Pride - manifestazioni e cortei in cinque città : Oltre a Roma, l'orgoglio lgbtqi sfila anche a Trieste, con madrina d'eccezione la cantante Elisa. Pavia, Messina e Ancona le altre piazze. Le iniziative in tutto il mese di giugno, sfilate in altre regioni anche sabato 15, 22 e 29 giugno

Gay Pride Roma 2019 : percorso - orari e programma della manifestazione : Gay Pride Roma 2019: percorso, orari e programma della manifestazione Questo è il quarto weekend dell’Onda Pride, manifestazione organizzata da Arcigay e da altre associazioni del mondo Lgbt. Un grande corteo sfilerà per le vie di Roma ma anche di Trieste, Ancona, Messina e Pavia. Gay Pride Roma: appuntamento ore 15 a Piazza della Repubblica Appuntamento alle 15, come di consueto, in Piazza della Repubblica a Roma con l’Onda Pride che ...

Ondata Gay Pride in 5 città italiane : 5.40 Quarto weekend dell'onda Pride,organizzata da Arcigay.Cortei a Roma, Trieste, Ancona, Messina e Pavia. Nella capitale parteciperà anche un carro dell'ambasciata britannica. A Londra c'è stata un'aggressione su un bus a una coppia di ragazze lesbiche, picchiate da una gang. Il Gay Pride nel mese di giugno ricorda le rivolte di Stonewall del 1969 quando la polizia entrò nei bar frequentati da omosessuali aggredendoli. Ci fu una rivolta dei ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni umiliati dai Gay : la canzone-sfottò del Roma Pride 2019 : Tutto pronto a Roma per il Gay Pride, che andrà in scena sabato 8 giugno. Gli organizzatori hanno già preparato una gigantesca presa per i fondelli per Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i politici maggiormente presi di mira fin dalla sigla ufficiale dell'evento. Nel video, già pubblicato su Youtube,

Grande festa a Roma : il Gay Pride compie 25 anni : C’era solo un carro, il 2 luglio 1994, che sfilava per le vie di Roma, da piazza Santi apostoli fino a piazza Campo de’ Fiori. Un po’ di musica. Qualcuno aveva degli striscioni, la gente seguiva in corteo, delle ragazze ballavano. Il giorno dopo, del primo gay pride italiano, Repubblica scriveva: «Come nella grandi manifestazioni operaie degli anni ’70, anni di tensione e di dure battaglie sindacali, sono stati distribuiti fischietti e ...

Google in onore del Gay Pride/ "Il movimento LGBTQ nacque nei night club perché..." : Google in onore del Gay Pride: Doodle speciale oggi per i 50 anni di lotte del movimento LGBTQ. "nacque nei night club perché..."