Fumata nera al vertice di governo | tensione su flat tax Salvini convoca i ministri

Panchina Lazio - Fumata nera con Simone Inzaghi : in pole per il sostituto c’è Mihajlovic : Panchina Lazio – Molto bene in Coppa Italia, deludente in campionato ed Europa League. Può essere riassunta così la stagione della Lazio che ha vinto la Coppa Italia ma in campionato e soprattutto Europa League il percorso è stato non entusiasmante. Il presidente Lotito non ha nascosto la delusione per la stagione e sono in corso valutazioni per quanto riguarda il futuro. Negli ultimi è andato in scena un un incontro con Simone ...