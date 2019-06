Francia Norvegia calcio femminile | Mondiali 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Entra sempre più nel vivo il Mondialedidi. Le padrone di casa tornano in campo dopo l’esordio contro la Corea del Sud e attendono laper indirizzare il passaggio del turno in vista degli ottavi di finale. Le ragazze della CT Corinne Diacre attendono le scandinave allo stadio Allianz Riviera di Nizza in un match di fondamentale importanza che scatterà alle ore 21.00. Si giocherà, dunque, dopo aver già appreso del risultato dell’altro match di secondo turno del Girone A, quello tra Nigeria e Corea del Sud., valevole per la seconda giornata dei gironi eliminatori deidisarà trasmessa in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport(202). In streaming sarà disponibile su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per seguire l’incontro su smartphone, pc o tablet. OA Sport vi proporrà la ...

