Formula 1 | la clamorosa ammissione di Toto Wolff | “Hamilton ha rischiato di non

sportfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il team principal della Mercedes ha rivelato un retroscena alquanto sorprendente, relativo al pre-gara di Montreal Lewis Hamilton hadi non partecipare al Gran Premio del Canada, il motivo riguarda la perdita idraulica scoperta dai meccanici Mercedes a poche ora dal via della gara. photo4/Lapresse Larivelazione porta la firma di, che ha fatto luce su questa situazione ai microfoni di Autosport: “quello che sembra una vittoria in realtà è stato un weekend molto duro per la squadra dietro alle quinte, avevamo una macchina in un milione di pezzi a causa della perdita idraulica. Non eravamo sicuri né di poter gareggiare e né di concludere la gara. Avevamo il motore che era saltato in aria sulla monoposto di Stroll e non sapevamo se avrebbe potuto influenzarci, dunque nel complesso è stato uno dei fine settimana più difficili da ricordare, anche se ...

DMingozzi : RT @Corriere: L’ira di Vettel: primo al traguardo ma è penalizzato. Vince Hamilton Clamorosa protesta... - ReTwitStorm_ita : RT @Corriere: L’ira di Vettel: primo al traguardo ma è penalizzato. Vince Hamilton Clamorosa protesta... - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: L’ira di Vettel: primo al traguardo ma è penalizzato. Vince Hamilton Clamorosa protesta... -