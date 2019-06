Formigli su Di Maio | ' A proprio agio con Salvini | viene da cultura di destra' VIDEO

Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La 7 è casa per Corrado. La sua trasmissione Piazza pulita rappresenta ormai un cult per la rete, ma stavolta è intervenuto come opinionista nel corso della trasmissione di Myrta Merlino L'aria che tira. L'occasione è stata proficua per offrire la propria visione analitica di quello che è l'attuale momento politico italiano gettando lo sguardo al futuro. In particolare il conduttore è andato a ricercare motivazioni fuori dall'ordinario che spiegano, almeno in parte, quali siano i motivi che, al momento, tengono in piedi un governo animato da una maggioranza composta da forze particolarmente eterogenee quali sono la Lega ed il Movimento Cinque Stelle. Una diversità, tra l'altro, sbandierata anche dai protagonisti dell'esecutivo. M5S e Pd vincono dove si appoggiano Myrta Merlino, dando un'occhiata a quelli che sono stati gli ultimi risultati elettorali alle amministrative, ha ...

