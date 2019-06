Fiat - Tre milioni di 500 prodotte in Europa

Fca - salta la fusione con Renault. Decisiva l'opposizione di Macron - titolo Fiat Chrysler crolla a Wall Street : salta nella notte la fusione tra Fca e Renault, decisivi i dubbi del presidente francese Emmanuel Macron e quelli del socio giapponese Nissan, preoccupati per una diminuzione dei rispettivi poteri decisionali. Il fallimento della trattativa ha portato immediati effetti negativi in Borsa. il titolo F

Fiat Chrysler e Renault sarebbero in una fase di “trattative avanzate” per un’ampia collaborazione - scrivono il Financial Times e il Wall Street Journal : Financial Times e Wall Street Journal hanno scritto che le società Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Renault sarebbero in una fase di «trattative avanzate» per stringere legami sempre più stretti e affrontare insieme le «sfide strutturali che l’industria automobilistica globale deve

Fiat 500 Giardiniera 2021 : potrebbe essere così [RENDERING] : ... dove continueranno a essere presenti le varianti 500L e 500X, la nuova Fiat 500 Giardiniera avrà comunque una maggior vicinanza al mondo delle city car per quel che riguarda misure e ingombri. ...

Fiat Argo Trekking : prezzo - interni e versioni del crossover : Fiat Argo Trekking: prezzo, interni e versioni del crossover Il nuovo crossover Fiat è la versione a ruote alte, off-road della cinque porte dell’azienda. È stata pensata esclusivamente per il mercato brasiliano. La casa automobilistica punta a coprire una rilevante fetta di mercato in Sud America, dove, stanno sfondando, e non poco, i SUV stile Argo Trekking. Ma quali sono le specifiche di questa autovettura? E soprattutto, potremo ...

Fiat Tipo Abarth 2019 : prezzo - design e cavalli. Quando potrebbe uscire : Fiat Tipo Abarth 2019: prezzo, design e cavalli. Quando potrebbe uscire Voci e rumors si addensano intorno alla Fiat Tipo Abarth, ma parliamo di una possibile realtà o solo di un sogno? Al netto di eventuali sorprese, la Tipo Abarth non dovrebbe essere un’ipotesi concreta. Alcuni siti e riviste hanno anche azzardato congetture sulle possibili caratteristiche. Secondo queste informazioni, la Tipo Abarth dovrebbe montare un motore da 180 ...

Fiat - La Argo diventa Trekking : La Fiat ha lanciato sul mercato brasiliano la Argo Trekking, una variante dall'animo off-road della piccola cinque porte. Proposta con prezzi a partire da 58.990 Real, equivalenti a 13.456 euro, la nuova versione dell'utilitaria non dovrebbe arrivare in Italia trattandosi di un progetto specificatamente pensato per i mercati sudamericani. Nuovo look e Uconnect di serie. Come si può facilmente vedere dalle foto, la Trekking dispone di svariati ...