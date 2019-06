Festa della Musica 2019 | all’ex mattatoio “maratona” di note per dare il benvenuto

Rovigo dà il benvenuto all'estate con la Festa della 'Fabbrica dello Zucchero' : La Fabbrica dello Zucchero, la start up culturale di Rovigo che punta a innescare nuclei d'iniziativa creativa per un diverso modo di abitare lo spazio urbano, organizza la prossima domenica 16 giugno una festa di benvenuto all'estate che si svolgerà al Censer e che è intitolata Fuori Fabbrica. Notoriamente un tempo nell'attuale sede del Censer si trovava un grande zuccherificio e oggi essere e, soprattutto, sentirsi "fuori fabbrica" significa ...

L’Istantanea – Le ambulanze che fanno Festa - il segno della vergogna del Sud : Il corteo di ambulanze che a sirene spiegate aprono il varco ai festeggiamenti in onore di Franco Alfieri, noto come il re delle “fritture”, a sindaco di Paestum fanno certo vergognare ma danno la cifra, dura e cruda, di quale sia il livello civile e culturale di tanta parte del Mezzogiorno. L’offesa che i meridionali, in questo caso i cittadini di Paestum, rendono alla civiltà di cui sono culla è senza pari. E i templi – di cui dovrebbero ...

Venezia - passa una crociera Msc : sospesa la Festa della Vogalonga nel bacino di San Marco : Un'ordinanza vietava i motori nei canali per la tradizionale ricorrenza delle barche a remi. E solo domenica 2 giugno c'era stato un incidente tra una grande nave e un battello

Ballottaggi - la notte dei sindaci : Avellino a Festa - flop della Lega : Si sono concluse alle 23 le operazioni di voto per il Ballottaggio delle elezioni comunali, che in Campania ha visto coinvolte 17 amministrazioni municipali: tre in provincia di Avellino, quattro in...

Playout Serie B - la doppia faccia della medaglia : le lacrime del Venezia - la Festa della Salernitana [FOTO] : 1/26 Paola Garbuio/LaPresse ...

Roma Pride - il bacio tra Vladimir Luxuria e Asia Argento sul palco della maniFestazione per i diritti lgbt : Vladimir Luxuria e Asia Argento, sul palco del Pride di Roma, festeggiano con baci e abbracci. Sono stati 700mila, secondo gli organizzatori, i partecipanti al corteo per i diritti lgbt di Roma. La manifestazione è arrivata quest’anno alla sua 25esima edizione. Carri colorati, musica a tutto volume, drag queen e vestiti stravaganti hanno colorato le strade di Roma Roma Pride, migliaia di persone in corteo per diritti ...

Gay Pride Roma 2019 : percorso - orari e programma della maniFestazione : Gay Pride Roma 2019: percorso, orari e programma della manifestazione Questo è il quarto weekend dell’Onda Pride, manifestazione organizzata da Arcigay e da altre associazioni del mondo Lgbt. Un grande corteo sfilerà per le vie di Roma ma anche di Trieste, Ancona, Messina e Pavia. Gay Pride Roma: appuntamento ore 15 a Piazza della Repubblica Appuntamento alle 15, come di consueto, in Piazza della Repubblica a Roma con l’Onda Pride che ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le stelle della maniFestazione. Alex Morgan - Carli Lloyd e Marta tra le vedette in Francia : Il giorno tanto atteso è ormai prossimo. Con il match d’esordio tra Francia e Corea del Sud, in programma domani al Parco dei Principi di Parigi, prenderanno il via i Mondiali 2019 di Calcio femminile. Un evento tanto atteso per tutti gli appassionati di questa disciplina e anche per le giocatrici che godranno di una grande vetrina per mettersi in luce e dimostrare che questo sport non ha soltanto una valenza maschile. Una rassegna che si ...

Festa della Musica a Varallo - l'evento si terrà sabato 22 e domenica 23 giugno : Quest'anno la Festa della Musica a Varallo Sesia (Vercelli) raddoppia. Anziché in una sola giornata, infatti la maniFestazione Musicale si svolgerà su due giorni. In occasione della sua XXVIII edizione, nella serata di sabato 22 giugno a partire dalle ore 20.00 e poi domenica 23 dalle ore 15.00, le strade le piazze ed i cortili del centro storico sotto la spettacolare cornice offerta dal Sacro Monte, nella cittadina di Varallo Sesia, si ...

Roberto Fico - anche i suoi fedelissimi sono sotto choc : "Cosa c'entrano i rom con la Festa della Repubblica?" : Al peggio non c' è mai fine. Devono averlo pensato in molti tra i grillini domenica scorsa, dopo aver sentito il presidente della Camera Roberto Fico dedicare la festa della Repubblica «ai migranti e ai rom» con tanto di pugno chiuso sinistro alzato in segno di saluto. Gli animi pentastellati, già p

Le foto della maniFestazione di Hong Kong per l’anniversario di piazza Tienanmen : È uno degli unici due posti in Cina dove sono permesse, e hanno partecipato decine di migliaia di persone

Festa della Repubblica - Una Maserati Quattroporte per il Presidente Mattarella : Per il tragitto dal Quirinale all'Altare della Patria, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, il Presidente Sergio Mattarella ha utilizzato una Maserati Quattroporte appositamente realizzata dalla casa del Tridente. Oltre alla carrozzeria "blu istituzionale", lammiraglia è caratterizzata da interni appositamente sviluppati dal Centro Stile Maserati: sedili di pelle naturale Pieno Fiore, di colore nero, e finiture di ...

Ascolti TV | Domenica 2 giugno 2019. Fazio chiude con il 17.5%-15% - New Amsterdam 11.2%. Bene Non è L’Arena (8.7%). Festa della Repubblica 37.7% : Fabio Fazio e Mara Venier Nella serata di ieri, Domenica 2 giugno 2019, su Rai1 – dalle 20.30 alle 22.46 – l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.818.000 spettatori pari al 17.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il finale di stagione della fiction New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.155.000 spettatori pari all’11.2% di ...

Il Verona torna in Paradiso - ribaltato il Cittadella in finale playoff : Festa Hellas al Bentegodi : Davanti ad un Bentegodi pieno, l’Hellas Verona ribalta il 2-0 dell’andata e conquista la promozione in Serie A: il Cittadella chiude in 9 per le espulsioni di Parodi e Proia E’ durata solo un anno la permanenza dell’Hellas Verona in Serie B, la formazione gialloblù infatti torna in Serie A vincendo i playoff promozione. Claudio Martinelli/LaPresse Decisivo il 3-0 rifilato al Cittadella questa sera, un risultato che ...