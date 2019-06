Ex specializzandi | Stato rimborserà 12 milioni a 400 medici | non erano stati pagati

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Tra il 1978 e il 2006 eraloro negato il trattamento economico previsto durante il corso post laurea. Per questo ora lodovrà rimborsare ben 12di euro a oltre 400specialisti, tra cui 92 di Roma e del Lazio. La sentenza, la 5362/16 della Corte di Appello di Roma, ha confermato la giurisprudenza a favore dei professionisti che hanno presentato il ricorso rivendicando un diritto previsto anche dalle direttive Ue. Il risarcimento appena riconosciuto si aggiungerà a quelli già versati negli ultimi anni: nel 2018 sonoriconosciuti oltre 48di euro e nel complesso gli extutelati hanno ottenuto fino ad oggi oltre 530. Tra le regioni con il maggior numero dirimborsati ci sono il Lazio con oltre 78, la Lombardia che ha superato i 51, e la Sicilia che ha toccato quota 29. E le cifre, come confermano ...

