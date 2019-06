Enzo Paolo Turchi confessa | Per ballare | ho fatto anche le pulizie

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Serena Granato, ospite a "Storie italiane", rivela i sacrifici fatti prima di diventare un étoile In qualità di ospite in studio nella nuova puntata di "Storie italiane", il consorte di Carmen Russo,, si è raccontato in toto. Il ballerino e coreografo, nato a Napoli il 19 luglio 1949, non ha nascosto di aver vissuto in congiunture storiche particolari, confidando cioé di avermolti sacrifici, prima di rivelarsi un étoile. “Ho iniziato a lavorare nel dopoguerra, quando a casa mia non c’era la luce- ha dichiarato il marito di Carmen Russo- A 8 anni lavoravo: guadagnavo 20 lire al giorno. Andavo a fare le, per diplomarmi al San Carlo di Napoli come danzatore di danza classica”.percepisce 720 euro di pensione Al programma targato Rai 1 e condotto da Eleonora Daniele,ha aggiunto che la sua ...

