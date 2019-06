Eliana Michelazzo vs Pamela Perricciolo | sei una malata mentale

Pamela Prati - le rivelazione su Eliana Michelazzo : la grande menzogna sul marito - cosa sapeva : Il caso Pamela Prati non accenna a placarsi. Il sito Fanpage.it ha appreso un’indiscrezione bomba che potrebbe riscrivere il caso di Simone Coppi per com’è stato raccontato. Secondo il sito, Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, avrebbe ammesso di avere quasi sempre saputo che il marito magi

Eliana Michelazzo sapeva che Simone Coppi non esisteva/ "Lo ha scoperto dopo 6 mesi" : Eliana Michelazzo sapeva che Simone Coppi non esisteva. Lo rivela Fanpage: "Lo ha scoperto dopo 6 mesi". E ora spunta il marito di Eva Henger...

Pamela Prati torna a partecipare ad eventi pubblici - Eliana Michelazzo indignata sui social : Eliana Michelazzo su tutte le furie con Pamela Prati. Gli scontri tra le tre, coinvolte nello scandalo del finto matrimonio con il finto Mark Caltagirone, non sembrano placarsi e ogni scusa sembra...

Eliana Michelazzo - la bomba di Dagospia : "I video esclusivi del suo compleanno - imbarazzatissima". Chi spunta : "Una imbarazzatissima Eliana Michelazzo". Dagospia sguazza nel Prati-gate e pubblica i video esclusivi di una non meglio precisata festa di compleanno dell'ex agente di Pamela Prati, in compagnia della ex amica e socia Pamela Perricciolo, al ristorante Casanova di Roma che era il ritrovo mondano pre

Gianluca Tornese vs Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo/ 'Che ridicole' : Gianluca Tornese, ex corteggiatore di Uomini e Donne, si scaglia contro Eiana Michelazzo e Pamela Perricciolo: 'Che ridicole'.

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo - l'ex di Uomini e Donne - colpisce duro : "Ridicole - e se parlo io?" : Vengono a galla nuove dichiarazioni su Pamela Perricciolo e quanto architettato da lei e dalla sua collega Eliana Michelazzo in questi anni. Dopo il caso Pamela Prati, molti volti noti dello spettacolo che in passato hanno collaborato con la Aicos Menagement del duo Perricciolo-Michelazzo, hanno dec

Eliana Michelazzo incrocia Pamela Prati in vacanza e sbrocca : "Senza vergogna" - finisce in disgrazia : È sparita dai social e dalla tv da due settimane, Pamela Prati. Tolta una "scandalosa" apparizione muta a Chi l'ha visto?, la showgirl ha cercato di placare il polverone sollevato dal caso Mark Caltagirone a ma rinfocolare le polemiche è di nuovo Eliana Michelazzo, la sua ex agente e socia d'affari

Pamela Perricciolo/ Il tentativo di "confondere" e "terrorizzare" Eliana Michelazzo : Pamela Perricciolo, la sua verità su Mark Caltagirone oggi a Live Non è la d'Urso: 'Colpa nostra al 50%', ed accusa le tv.

Eliana Michelazzo - l'addio a Simone Coppi : "Sogno andato in pezzi" : A poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata di 'Live Non è la D'Urso', Eliana Michelazzo ha affidato, al proprio account Instagram, un lungo messaggio di addio a Simone Coppi che, ieri sera, ha assunto le sembianze dell'ex Mister Svizzera, Stephan Weiler. Caso Pamela Prati, nuove accuse a distanza fra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo prosegui la letturaEliana Michelazzo, l'addio a ...

Live non è la D’Urso - Eliana Michelazzo a Pamela Perricciolo : “Hai cercato di strozzare una donna. Le ho salvato la vita io” : FQ Magazine Pamela Prati, la bugia sul padre “ballerino di flamenco” e i racconti dei suoi compaesani “Devi curarti, perché la tua mente è diabolica. Ricordati queste parole. Ah e Pamela De Lapa? Non ce la ricordiamo? Le ho salvato la vita perché l’hai presa per il collo”, queste le parole pronunciate da Eliana Michelazzo qualche ...

Sono state tutte e tre! Pamela Perricciolo contro Eliana Michelazzo e Pamela Prati : Una lunga intervista è andata in onda ieri sera a Live-Non è la D’Urso e ha voluto dare una svolta sulla vicenda di Pamela Prati che ora si sta allargando a macchia d’olio e sta coinvolgendo principalmente le sue due ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Ultima delle tre a raccontare la sua verità, Pamela Perricciolo, quella che fino a ieri sembrava essere la mente (sempre secondo i racconti delle altre due e ...

Eliana Michelazzo - il vero Simone Coppi dalla D'Urso. "Sesso virtuale con lei?". La rovina : finisce male : Colpo di scena del Prati-Gate. Questa volta protagonista è Eliana Michelazzo. L'ex agente di Pamela Prati ha più volte parlato di suo marito, tale Simone Coppi, con cui avrebbe "fatto più volte sesso virtuale" e avuto una relazione per quasi 10 anni e adesso spunta fuori l'uomo a cui è stata rubata

Eliana Michelazzo - bombe sulla Perricciolo durante la diretta della D'Urso : "Solo ad aprile..." - la prova : Il Prati-gate e le sue assurde vicende non smettono di avere nuovi risvolti. Ospite di ieri sera a Live non è la D'Urso è stata Pamela Perricciolo, invitata in studio per dire la sua sul caso Pamela Prati-Mark Caltagirone. È stato inevitabile, naturalmente, per la manager parlare anche di Eliana Mic

Eliana Michelazzo Incontra Simone Coppi… e gli dice Addio! : Colpo di scena in diretta TV a Live Non è la D’Urso. Eliana Michelazzo Incontra per la prima volta il suo compagno Simone Coppi. Dopo la puntata gli dice addio su Instagram. Ecco cosa è successo… Per la serie: “C’eravamo tanto amati”, durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, i telespettatori più curiosi hanno avuto finalmente l’onore di conoscere il famigerato Simone Coppi, ovvero ...