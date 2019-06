Educazione civica | fondamentale insegnamento alla Legalità

SCUOLA/ Dall'Invalsi all'Educazione civica : foto di gruppo e album in cantina? : Due fotografie di ordinaria vita nella SCUOLA: le prove Invalsi e una nuova materia, educazione civica. Ma dov'è la "testa"?

SCUOLA/ Educazione civica - se a curare il cuore sono i dentisti : Il modo in cui è stato concepito il nuovo insegnamento di Educazione civica fa acqua da tutte le parti. Fortunatamente l'iter è ancora in corso.

Beatrice Venezi - direttore d’orchestra in lungo : “Suonare? Come Educazione civica. La politica? Si dimentica del teatro. Ma ci va per le foto” : Esperimento: cercate su Internet l’Adagio dello Spartacus di Aram Kachaturian (fate un atto di fede) e ascoltate i primi trenta secondi. Vi suona familiare? Esatto, è proprio uguale a Can’t Take My Eyes Off Of You. O meglio: è il brano di Frankie Valli che è largamente debitore del compositore russo. Come la pubblicità di un noto sgrassatore che segue la sua Danza delle spade. Sorpresi? Aspettate di scoprire il filo rosso che lega la Gazza Ladra ...

SCUOLA/ Educazione civica - l'errore della nuova legge tra destra e sinistra : Non è vero che torni l'Educazione civica: è abolita l'attuale Cittadinanza e Costituzione, la materia che dal 2008 ha rimodulato l'insegnamento della Carta

Educazione civica obbligatoria : cos’è e chi la insegnerà nelle scuole : Educazione civica obbligatoria: cos’è e chi la insegnerà nelle scuole Più che di un’introduzione, si tratta di un ritorno, gradito sicuramente alla maggioranza delle persone. Parliamo dell’Educazione civica a scuola, che, in virtù della recentissima approvazione della legge in merito da parte della Camera, è ormai prossima ad essere nuovamente insegnata (secondo le previsioni già a partire dal prossimo settembre), in via ...

Educazione civica - l’ironia di Crozza sulla Lega : ‘Insegniamo a nascondere rimborsi elettorali o a difendere politici indagati?’ : Nella copertina di Che Fuori Tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, Maurizio Crozza si interroga sul perchè la Lega difenda strenuamente Armando Siri: “Forse lo difendono perchè sa qualcosa di compromettente. Ha delle foto di Salvini mentre mangia un piatto ipocalorico o mentre entra a vedere un film di Nanni Moretti, o mentre bacia un poster della Fornero. Tutta roba che nella Lega può significare la rovina”. Video Rai L'articolo ...

Educazione civica : il ritorno sarà un bene per la programmazione? : Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti umani ha espresso recentemente alcune considerazioni riguardanti il ritorno della materia di Educazione civica a scuola. Emergono alcune perplessità al riguardo. In questo articolo riassumeremo il punto di vista del Coordinamento su tale argomento di attualità. Educazione civica: il ritorno della materia a scuola è positivo? L’Educazione civica, da quel che si evince allo ...

Furia Boldrini contro Salvini : "Prenda lezioni di Educazione civica" : 'Sono tanto felice perchè oggi il Parlamento approva l'educazione civica obbligatoria nelle scuole'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , commentava qualche giorno fa il sì a larga ...

L'Educazione civica si insegnerà alle elementari : legge approvata alla Camera : ... che non crescano come vandali irrispettosi e devianti, come la cronaca, ahimé, troppo spesso ci racconta,, sarà solamente perché nascerà, fin dalle prime classi di scuola dell'obbligo un nuovo patto ...

Cna : reintroduzione Educazione civica sui banchi di scuola è notizia bellissima : Roma – “La Cna apprezza il voto favorevole della Camera, in sostanza all’unanimita’, sulla proposta di legge che reintroduce l’educazione civica come materia obbligatoria nelle scuole elementari e medie. E auspica che l’iter legislativo si concluda rapidamente con il via libera anche del Senato, accogliendo peraltro una proposta lanciata qualche anno fa dalla Confederazione. Si colmerebbe cosi’ un grave ...

Educazione civica in classe. Primo ok alla legge che reintroduce l'obbligo : cosa cambia : 1 e 4 della Costituzione, si stabilisce che possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. Dal Miur le linee guida per l'...

Scuola : addio nota sul registro - tornano l'Educazione civica e (forse) il grembiule : Diciamo addio alle note sul registro negli anni delle elementari, mentre torna l'educazione civica. Ci sono grossi cambiamenti nella Scuola italiana. La Camera dei Deputati ha infatti approvato (con 451 voti favorevoli, 3 astenuti e 0 contrari) la legge che introduce l'insegnamento dell'educazione civica nelle Scuola del primo ciclo - elementari e medie - e del secondo - le superiori - dal prossimo 1° settembre, per 33 ore l'anno (un'ora a ...

L’Educazione civica torna obbligatoria : era ora! : Finalmente L’Educazione civica sarà materia scolastica. Finalmente i “nuovi” cittadini sapranno almeno i principi essenziali della nostra Costituzione. Oggi la Camera ha approvato una proposta di legge che segna un passo di civiltà. La storia dell’ora di Educazione civica è lunga e tormentata. Nell’ordinamento italiano la materia ha vissuto diverse fasi. Aldo Moro è stato il primo a introdurre nel 1958 l’insegnamento dell’educazione ...

Scuola : stop alle note sul registro per gli alunni delle elementari. Ritorna l'Educazione civica : "Il problema che vive il mondo della Scuola rispetto al bullismo o rispetto alla violenza verso il corpo insegnante - prosegue Gallo - va affrontato con altre misure: molti docenti ci dicono che il ...