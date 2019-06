È Leo Messi lo sportivo più pagato del mondo secondo Forbes

Ronaldo si inchina a Messi Leo sportivo più pagato al mondo : Leo Messi numero uno al mondo: la Pulce sconfigge Cristiano Ronaldo e non solo lui. L'asso del Barcellona è lo sportivo più pagato sul pianeta secondo la classifica di Forbes Segui su affaritaliani.it

Il ‘nemico’ in casa - Leo Messi rivela : “mio figlio Mateo esulta ai gol del Real Madrid” : Nel corso di una lunga intervista, Leo Messi ha parlato anche dei figli e rivelato un curioso retroscena relativo a Mateo Il papà totem del Barcellona, ma ai gol del Real Madrid non si può non esultare. Succede in casa Messi, dove il piccolo Mateo non si perde nemmeno una partita, gioendo addirittura anche per i successi dei blancos. A rivelarlo è lo stesso giocatore blaugrana, nel corso di una lunga intervista rilasciata a TyC Sports ...

Argentina - Leo Messi avverte : “non siamo i favoriti - ormai nessun giocatore vince da solo le partite” : L’attaccante argentino ha parlato in vista della prossima Coppa America, ammettendo di aver chiuso la stagione stanco fisicamente e mentalmente Chiusa la stagione con la vittoria della Liga, Lionel Messi si prepara adesso alla prossima edizione della Coppa America, in cui la Pulce punta ad essere protagonista con la sua Argentina. AFP PHOTO / JUAN MABROMATA La forma fisica non è però delle migliori, come sottolineato dallo stesso ...

Le confessioni di Leo Messi : “ritiro? Prima vinco con l’Argentina. Cristiano Ronaldo? Mi manca - ci miglioravamo” : Intervista a 360° gradi rilasciata da Leo Messi che tocca diversi argomenti fra i quali: il ritiro, le figure di Guardiola, Neymar e soprattutto il rapporto con Cristiano Ronaldo Finita la stagione con il Barcellona, campione di Spagna ma deluso dall’eliminazione in Champions e dalla sconfitta in finale di Coppa del Re, Lionel Messi ha rilasciato un’intervista a 360° a Fox Sports Radio Argentina. La ‘Pulce’ ha ...

Cristiano Ronaldo o Leo Messi? A Sky Calcio Club si sceglie chi è più forte. VOTA : Entrambi hanno raggiunto e sono destinati a migliorare i 600 gol segnati, Cristiano già 601,, ma la questione rimane e i tifosi sono costantemente divisi. L'ammirazione per l'uno non esclude quella ...

Tabacci a Messina con i candidati di Più Europa : De Leo 'siamo l'alternativa' : A Messina Più Europa è al momento la vera novità politica, con l'obiettivo di rappresentare l'area progressista in una città in cui il Partito Democratico pare ormai aver perso i riferimenti con la ...

Messi-Leopardi - Recanati terra di fenomeni : Diciamoci la verità: accostare Giacomo Leopardi a Lionel Messi meriterebbe un trattamento sanitario obbligatorio. Ma come si fa a resistere alla tentazione oggi, dopo che il comune di Recanati ha ...

Recanati - ufficio elettorale invia a Leo Messi la cartolina per votare : Recanati, ufficio elettorale invia a Leo Messi la cartolina per votare L’attaccante argentino ha la doppia cittadinanza grazie agli antenati marchigiani. Il suo nome risulta nel registro Aire dei residenti all’estero del Comune marchigiano. Gli impiegati gli hanno quindi inviato la cartolina per il voto (comunali e europee) del 26 ...

Recanati - l’ufficio elettorale invia a Leo Messi la tessera per votare : Recanati, l’ufficio elettorale invia a Leo Messi la tessera per votare L’attaccante argentino ha la doppia cittadinanza grazie agli antenati marchigiani. Il suo nome risulta nel registro Aire dei residenti all’estero del Comune marchigiano. Gli impiegati gli hanno quindi inviato la cartolina per il voto (comunali e europee) del 26 ...

Leo Messi è residente a Recanati - il Comune gli manda il certificato elettorale : Il fuoriclasse del Barcellona ha la doppia cittadinanza italo-argentina e risulta iscritto all’anagrafe del municipio marchigiano. Tutto parte dal 1866 e dal «trisavolo» Angelo Messi

Messi-Ronaldo - il duello infinito : io sono per Leo e tu? VOTA : Fino a qualche tempo fa giocava in una squadra che aveva Xavi e Iniesta , ovvero i migliori interpreti del mondo nei rispettivi ruoli, solo Pirlo e Modric resistevano a quei livelli,, aveva Busquets ...

Leo Messi è tornato “alieno” - stagione da ‘Pallone d’oro’ : il Triplete spalancherebbe le porte al trofeo : E’ tornato “alieno”, come qualche anno fa. Il Barcellona ritorna a volare in campo europeo, trascinata dal suo fenomeno Leo Messi. O forse è meglio dire che l’argentino è di nuovo decisivo per i blaugrana e li sta portando verso la conquista Triplete. Sia chiaro, non che in questi ultimi anni la “Pulce” sia mai andata via, ma quando un calciatore è abituato a tenere ritmi elevatissimi e sovrumani ogni ...

Barcellona - la stampa omaggia Leo Messi : “diabolique” [FOTO] : 1/8 ...

Barcellona-Liverpool : stasera su Raiuno alle 21 la sfida tra Leo Messi e Momo Salah : stasera, 1 maggio, a partire dalle ore 21:00 sarà possibile vedere in chiaro su Raiuno la semifinale d'andata di Champions League tra Barcellona e Liverpool. La telecronaca della partita sarà affidata a Marco Lollobrigida affiancato dal commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Gli interventi da bordo campo, invece, saranno a cura di Alessandro Antinelli. La formazione che uscirà vincente dai confronti di andata e ritorno potrà approdare alla ...