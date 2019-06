È legge il decreto concretezza | impronte digitali al posto del cartellino contro i

Tav - flat tax - Rixi - decreto sicurezza : Salvini detta legge : flat tax, Tav, decreto sicurezza bis depositato affinché arrivi in Consiglio dei ministri il prima possibile. Matteo Salvini si muove da premier, mentre il vero premier Giuseppe Conte è chiuso in un silenzio assordante. Il leader leghista vittorioso mette sul tavolo dell’esecutivo solo i temi che più lo dividono dall’alleato sconfitto Luigi Di Maio. Una provocazione dopo l’altra, tutto a prova di stress, ...

Sicurezza - legge solo sulla carta : dopo sei mesi attuato un solo decreto su 17 : La partita sul decreto Sicurezza-bis - ora ai supplementari per le ultime limature al testo - porta con sé un paradosso. Nella corsa pre elettorale al consenso che non permette rinvii il Governo sembra aver dimenticato la fase uno dell’operazione: a sei mesi dalla conversione in legge il primo decreto Sicurezza resta ancora inattuato: su 17 decreti previsti solo uno ha visto la luce...

L’Onu richiama l’Italia - decreto legge sicurezza bis “viola i diritti dei migranti” : L'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani ha scritto una lettera al governo italiano in cui critica le direttive emanate dal ministero dell'Interno per vietare l'accesso delle navi Ong ai porti italiani e chiede di interrompere l'iter del decreto sicurezza bis perche' "viola i diritti dei migranti". Secondo la missiva indirizzata al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi - e trasmessa anche al ministero dell'Interno "la direttiva ...

Pedofilia - al governo dovrebbero leggere con attenzione il decreto di Papa Francesco : Matteo Salvini e Luigi Di Maio farebbero bene a leggere attentamente l’ultimo decreto di Papa Francesco sugli abusi. E sarebbe utilissimo che lo leggesse anche il premier Conte, che ha un legame particolare con padre Pio e dunque dovrebbe interessarsi alla sorte degli umili. Il documento Papale mette finalmente la Chiesa sui binari giusti. L’Avvenire, il giornale dei vescovi, ha titolato efficacemente: “Uno sportello in ogni diocesi”. E’ quello ...

Mai più bambini abbandonati in macchina : la legge c'è ma manca il decreto : La legge - quella che prevede l'obbligo dei seggiolini antiabbandono per i bambini al di sotto dei 4 anni - c'è, e c'è la data di entrata in vigore: lunedì 1 luglio. Ma a meno di due mesi dall'ora X, ...

Migranti - Bologna smentisce il decreto sicurezza. Salvini : "Il giudice si candidi e si faccia eleggere" : Se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il tribunale e si candidi con la sinistra' ha dichiarato Salvini. Parole contro cui si è scagliato il ...

Sanità : Mattarella firma decreto legge su Calabria : Roma, 30 apr. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge sulla situazione della Sanità in Calabria, varato dal Consiglio dei ministri nella riunione svoltasi a Reggio Calabria prima di Pasqua.

Rider - Di Maio annuncia la legge 'Norma pronta - puntiamo a inserirla nel decreto crescita' : 'La strada che rivoluziona il mondo della gig economy è ormai tracciata. I lavoratori del terzo millennio avranno finalmente più diritti e tutele tra cui: copertura Inail per gli infortuni; migliore ...

Il decreto crescita diventa più leggero - dimezzati i fondi e il taglio alle tasse : Il decreto crescita diventa più leggero, dimezzati i fondi. La si potrebbe definire una versione light, alleggerita rispetto alla prima stesura approvata ormai venti giorni fa dal...