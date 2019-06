«Dune | The Sisterhood» Denis Villeneuve | oltre a «Dune» | il film | farà la serie

Dune : The Sisterhood - WarnerMedia ordina la serie diretta da Denis Villeneuve : La piattaforma di streaming WarnerMedia che non ha ancora un nome ufficiale nè una data di rilascio americana e ancor meno internazionale, continua a investire sui prodotti. In un catalogo che sarà costruito negli Stati Uniti intorno al mondo HBO intrecciato con film e serie cult Warner (tra cui The Big Bang Theory secondo le attese), non mancheranno le produzioni originali, fulcro di ogni strategia di una piattaforma di streaming.Proprio per ...