Dopo l' annuncio del rinvio di Animal Crossing | New Horizons | Nintendo registra perdite

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Durante il suo Direct dedicato all'E3 2019,ha annunciato che l'attesissimo: Newè stato rimandato al 2020, questo perché il team di sviluppo ha bisogno di altro tempo per fornire un prodotto che riesca soddisfare le aspettative dei fan.Come riportalife, questa spiegazione non ha convinto i fan e soprattutto i mercati, che hanno fatto chiuderecol 3.53% in meno rispetto al giorno precedente. Si tratta di duro colpo per la compagnia, che hato la perdita 1 miliardo di dollari. Secondo alcuni rapporti è però probabile che anche la mancanza di altri annunci (come una risposta a Google Stadia e la presentazione di altri modelli di Switch) abbia contribuito a questa perdita considerevole.: Newcatapulterà i giocatori sull'isola deserta Nook Inc. Nel trailer mostrato durante l'evento, il nostro eroe sfreccia ...

