Donne manager nello sport | il workshop CONI-Trentino Sviluppo

calcioefinanza

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Rispetto a qualche anno fa, oggi le atlete sono molto più presentisia professionistico che amatoriale, contribuendo in maniera significativa ai medaglieri dei grandi eventi internazionali, aggiudicandosi una parte significativa dei contratti di sponsorizzazione e guadagnando le prime pagine dei quotidianiivi. Un trend consolidato e in continua crescita che però non ribalta … L'articolo: il

angelicacestari : RT @DirezioneEtica: Incredibili le donne della sicurezza: Pilota, Dirigente della Polizia di Stato, Security Manager, Formatrice. Grazie pe… - DeloitteItalia : RT @DirezioneEtica: Incredibili le donne della sicurezza: Pilota, Dirigente della Polizia di Stato, Security Manager, Formatrice. Grazie pe… - topoeformaggio : RT @DirezioneEtica: Incredibili le donne della sicurezza: Pilota, Dirigente della Polizia di Stato, Security Manager, Formatrice. Grazie pe… -