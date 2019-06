Donna fantasma trovata morta | pesava 30 chili e non usciva di casa da 45 anni

Pesaro - la Donna ‘fantasma’ ha passato quasi 50 anni in una stanza. “Vegliata per 7 ore” : Il racconto della guardia medica intervenuta domenica scorsa ad Apecchio: Luciana Simoncelli, 59enne, sarebbe morta a mezzanotte, l’allarme però è stato dato solo al mattino dalla sorella. La donna non usciva di casa da 45 anni. "Era magrissima e sulla fronte aveva diverse ecchimosi" spiega il medico.Continua a leggere

Una bella Donna con un fantasma! Guillermo Mariotto su Pamela Prati e Mark Caltagirone : Lo storico giudice di Ballando con le Stelle, dice la sua su Pamela Prati e Mark Caltagirone. La situazione è piuttosto intricata e, in attesa di nuovi sviluppi, a dire la sua è Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle. Su Instagram lo stilista venezuelano ha risposto alle domande dei follower che gli chiedevano se gli sarebbe piaciuto vedere Pamela Prati e Mark Caltagirone nello show di Milly Carlucci.-- La risposta è ...