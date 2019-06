Disponibile da oggi Kena 6 | 99 Limited Edition | con chiamate | SMS illimitati e 50 GB

Kingdom Come : Deliverance Royal Edition Disponibile da oggi : Warhorse Studios e Deep Silver sono lieti di annunciare che la Kingdom Come: Deliverance Royal Edition è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC. All’interno è presente la versione migliorata del gioco base e tutti i DLC già pubblicati. Contenuti della Royal Edition: Kingdom Come: Deliverance nella sua versione migliorata Treasures of the Past From The Ashes The Amorous Adventures ...

Motori – Alfa Romeo : Nuovo Stelvio Ti - da oggi Disponibile sul mercato : Alfa Romeo Stelvio: da oggi anche in versione “Turismo Internazionale”, la storica sigla Ti da sempre sinonimo di sportività e tecnologia Al via gli ordini di Alfa Romeo Stelvio Ti, la massima espressione di sportività e stile della gamma Stelvio che completa l’offerta con un allestimento spiccatamente orientato alle performance di guida. Non a caso si fregia della storica sigla Ti, “Turismo Internazionale“, ...

L'Operazione Phantom Sight di Rainbow Six Siege Disponibile da oggi : In occasione dell'Electronic Entertainment Expo, Ubisoft ha annunciato che L'Operazione Phantom Sight, la Stagione 2 del quarto anno di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, sarà disponibile nella giornata odierna per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Tom Clancy's Rainbow Six Siege sarà disponibile anche su Uplay+, il servizio in abbonamento di Ubisoft per Windows. L'Operazione Phantom Sight include due nuovi operatori, Nøkk delle Forze speciali ...

THE LAST REMNANT REMASTERED Disponibile da oggi per Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato oggi che THE LAST REMNANT REMASTERED è ora disponibile per Nintendo Switch. THE LAST REMNANT, pubblicato originariamente nel 2008, ha rapito cuori e menti di tanti giocatori grazie alla sua storia accattivante, ai numerosi personaggi e all’intricato sistema di combattimento. In un mondo popolato dai REMNANT, antiche e misteriose reliquie che garantiscono misteriosi poteri ai loro possessori, ...

HOME SWEET HOME Disponibile da oggi : Il publisher e sviluppatore di videogame, Mastiff, è fiero di annunciare che HOME SWEET HOME, un avvincente gioco horror in prima persona basato sulla mitologia e sulla tradizione tailandese del mondo reale, è ora disponibile per PlayStation 4 e PlayStation VR per PS4. Primo di una serie di terrificanti giochi horror-stealth in prima persona, HOME SWEET HOME porta i giocatori in un labirinto oscuro e contorto, dove un miasma di ...

MotoGP 19 Disponibile da oggi su PC - PS4 e Xbox One : Milestone ha oggi annunciato che MotoGP 19 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC /STEAM. Il gioco arriverà su Nintendo Switch il 27 giugno. MotoGP 19 celebra la passione per i motori di Milestone e della sua community, con innovazioni tecnologiche uniche che permettono un realismo e un livello di sfida mai visti prima. Grazie a MotoGP 19 i giocatori potranno prendere parte alla stagione 2019, scegliendo se ...

Realme 3 Pro è Disponibile in Italia da oggi a partire da 199 euro : oggi è il giorno di Realme 3 Pro in Italia: il nuovo smartphone di fascia media del neonato sub-brand di OPPO è disponibile a partire da 199 euro. L'articolo Realme 3 Pro è disponibile in Italia da oggi a partire da 199 euro proviene da TuttoAndroid.

Persona Q2 : New Cinema Labyrinth Disponibile da oggi : Persona Q2: New Cinema Labyrinth è ora disponibile per Nintendo 3DS! L’attesissimo sequel del primo Persona viene pubblicato per la prima volta su questa piattaforma. In Persona Q2: New Cinema Labyrinth ritornerà l’iconico cast di Persona 3 e Persona 4 e arriveranno alcuni Personaggi di Persona 3 Portable e Persona 5, amatissimi dai fan! Caratteristiche chiave di Persona Q2: New Cinema Labyrinth: Joker protagonista ...

OnePlus 7 è Disponibile all’acquisto da oggi nelle versioni 6-128 e 8-256 GB : OnePlus 7 è disponibile da oggi all'acquisto a partire dal sito ufficiale, anche in Italia. Lo smartphone è acquistabile nella colorazione Mirror Gray e nelle configurazioni con 6-128 GB e 8-256 GB di memoria. L'articolo OnePlus 7 è disponibile all’acquisto da oggi nelle versioni 6-128 e 8-256 GB proviene da TuttoAndroid.

Il card game SteamWorld Quest : Hand of Gilgamech è da oggi Disponibile su PC : SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech è un interessante indie che propone un mix di elementi RPG e combattimenti basati su carte, il giocatore dovrà comporre il suo mazzo (scegliendo tra decine di carte diverse) e sconfiggere ogni minaccia che incontrerà sul suo cammino. Ah il titolo è disponibile da oggi su PC.Come riporta Rock Paper Shotgun, il titolo è attualmente in sconto su Steam (21,24 euro anziché 24,99), se siete interessati vi ...

LAPIS X LABYRINTH Disponibile da oggi : NIS America è felice di annunciare che LAPIS x LABYRINTH é ora disponibile in Europa per PlayStation 4 e Nintendo Switch, mentre il 7 giugno arriverà in Oceania! La LAPIS x LABYRINTH x Limited Edition per PlayStation 4 e la LAPIS x LABYRINTH x Limited Edition XL per Nintendo Switch sono l’unica edizione in formato fisico del gioco. Accumula, saccheggia e riscuoti! L’action RPG ricco di dungeon, LAPIS x ...

City of Brass : il rogue-lite in prima persona degli sviluppatori di Bioshock Disponibile gratuitamente da oggi su Epic Games Store : Ultime ore per scaricare RiME gratuitamente da Epic Games Store: da oggi pomeriggio il gioco di Tequila Works sarà sostituito da City of Brass, che sarà disponibile per il download gratuito da oggi fino al 6 giugno."Diventa un audace ladro in City of Brass, un gioco di avventura in prima persona creato dagli sviluppatori esperti di Bioshock. Armati di scimitarra e di una frusta versatile, dovrai affrontare il tuo viaggio tra esche e trappole, ...

Assetto Corsa Competizione esce dall'accesso anticipato ed è Disponibile da oggi su Steam : Attraverso un comunicato stampa Kunos Simulazioni e 505 Games annunciato che Assetto Corsa Competizione dopo otto mesi esce dall'accesso anticipato e sarà disponibile su Steam a partire dalle 18 circa ed avrà un costo di 44,99 euro, con un ulteriore sconto del 10% limitato alla prima settimana di lancio.Caratterizzato da uno straordinario livello simulativo, Assetto Corsa Competizione permette ai giocatori di vivere la vera atmosfera di questo ...

Assetto Corsa Competizione : La versione 1.0 Disponibile da oggi su Steam : Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco di Kunos Simulazioni e 505 Games con licenza ufficiale Blancpain GT Series – la Competizione automobilistica internazionale organizzata da SRO Motorsports Group – esce oggi dalla modalità accesso anticipato e sarà disponibile, nel corso della giornata, in versione 1.0 su Steam! Caratterizzato da uno straordinario ...