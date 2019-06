Decreto Miur organici personale Ata 2019 2022 | 203 434 posti totali

Organici personale ATA 2019/20 : il MIUR ha emanato Decreto e tabelle : Organici personale ATA 2019 /22: il MIUR ha pubblicato la nota 26350 del 3 giugno 2019 e il decreto con le tabelle sulle dotazioni organiche complessive, con le ripartizioni per ciascun profilo valide per l’a.s. 2019 /2020. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche resta sostanzialmente inalterata a livello nazionale rispetto all’anno precedente, con un lieve incremento di 36 posti dovuti alla compensazione tra 113 posti di personale ex ...

Scuola - novità sul sostegno nel Decreto inclusione : ecco le parole del sottosegretario al Miur - Giuliano : Il sottosegretario al Miur , Salvatore Giuliano (Movimento 5 Stelle) ha commentato le novità che verranno introdotte al sostegno in seguito all’approvazione del Consiglio dei Ministri della modifica al Decreto legislativo 66/2017. Giuliano , sottolineando come le nostre scuole rappresentino già un modello nel mondo in fatto di inclusione scolastica, ha ribadito l’intenzione di promuovere un modello partecipativo che coinvolga ...

Scuola - Decreto Miur per 6679 posti Scienze Formazione Primaria : la suddivisione per Università : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha firmato il decreto ministeriale n. 424 del 17 maggio, attraverso il quale vengono indicati a livello nazionale i posti disponibili per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria per l’anno accademico 2019/20. DM Miur per 6679 posti Scienze della Formazione Primaria Nel decreto sono indicati 6789 per candidati dei paesi dell’Unione Europea e dei paesi non Unione Europea di ...