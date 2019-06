Dall’Olanda | nessuna offerta ufficiale del Napoli per Lozano

ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Secondo quanto riferisce il portale ED, molto vicino alle vicende di Eindhoven, al momento non ci sarebbe stataproposta o contatto tra iled il PSV. Nei giorni scorsi era circolata la notizia di un’di De Laurentiis per il calciatore messicano. Si parlava di 40 milioni più una serie di bonus che avrebbe portato l’a circa 50 milioni.è indicato come il profilo più adatto a soddisfare le richieste di Ancelotti, che vuole una punta capace di attaccare la profondità. Ora, però arriva la notizia del portale ED. L’unica conferma è quella relativa al contatto tra ile il calciatore e all’appuntamento già fissato per la prossima settimana con il procuratore di, Mino Raiola. L'articolodelperilsta.

