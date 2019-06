Cristiano Ronaldo ha invitato De Ligt alla Juve

Mbappè da record - il suo traguardo è storia : meglio di Messi e Cristiano Ronaldo! : Ieri sera, nel successo per 0-4 della sua Francia in casa dell’Andorra, ha messo a segno la sua 100esima rete. Per Kylian Mbappé è un record, storico. Tripla cifra raggiunta, infatti, all’età di 20 anni e 5 mesi. traguardo, questo, che lo mette tra i più grandi, anzi prima. Sì, perché i più grandi, Messi e Cristiano Ronaldo, hanno dovuto aspettare i 22 anni per raggiungere le 100 reti segnate, cioè un anno e mezzo dopo del ...

Barbara Bonansea - la bomber della Nazionale femminile di calcio : “Mi sono innamorata di Cristiano Ronaldo” : “Mi sono innamorata di Cristiano Ronaldo per la sensibilità e l’amore che dimostra verso il calcio. Quello che ha fatto con il suo corpo e l’impegno che ci mette sono cose uniche. È iniziato tutto durante l’Europeo del 2004, quando il Portogallo ha perso contro la Grecia e il pianto di Ronaldo mi ha colpito, e mi sono messa a investigare su di lui”. A rivelarlo in un’intervista a Unidici è Barbara Bonansea, la calciatrice della ...

Cristiano Ronaldo : «Ho fatto il Triplete» - ma fa una gaffe : «Tre di seguito», e poi una serie di bandierine del Portogallo. Così Cristiano Ronaldo, su Instagram, celebra le sue vittorie di questa stagione calcistica, riassunte in un altro...

De Ligt : 'Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus' : Domenica 9 giugno si è disputata la finale della Nations League, competizione nuovissima creata dalla Uefa che punta a dare sempre meno rilevanza alle amichevoli internazionali. Il match ha visto di fronte il Portogallo (che in semifinale ha battuto la Svizzera) contro l'Olanda (che ha superato l'Inghilterra), con la vittoria per 1 a 0 della nazionale lusitana grazie ad un gol di Gonzalo Guedes. Come al solito ha brillato la stella di Cristiano ...

Pedullà : Sarri ha avuto un lungo colloquio con Cristiano Ronaldo : La Juve non ha nessuna fretta conferma Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport. Il giornalista sempre molto informato su ciò che riguarda il tecnico toscano è sicuro da tempo che l’affare con Sarri sia già stato chiuso. Lo scorso fine settimana a Montecarlo ci sarebbe stato l’ennesimo incontro tra Ramadani, procuratore di Maurizio, e la dirigenza del Chelsea al completo, confermato il via libera che Abramovich aveva già promesso ...

Cristiano Ronaldo si aggiudica la Nations League - il messaggio di Georgina è dolcissimo [FOTO] : Georgina Rodriguez si complimenta col suo Cristiano Ronaldo per la vittoria in Nations League: il post ricco d’amore della bella compagna di CR7 Cristiano Ronaldo ha conquistato ieri sera un fantastico traguardo, l’ennesimo della sua carriera: l’attaccante della Juventus ha conquistato, col suo Portogallo, la vittoria della Nations League, dopo aver sconfitto in finale l’Olanda. Festeggiamenti in grande per CR7, che ...

Sergio Ramos allontana la Juventus : “Cristiano Ronaldo? Non mi ha chiesto di andare a Torino - continuo al Real Madrid” : Sergio Ramos allontana le voci che lo vorrebbero alla Juventus: il difensore del Real Madrid svela di non aver ricevuto alcuna ‘chiamata’ da Cristiano Ronaldo I rapporti fra Sergio Ramos e il Real Madrid non sono di certo idilliaci. Il difensore spagnolo, capitano e bandiera del club capitolino, ha avuto spesso da ridire con il presidente Florentino Perez, screzi che hanno alimentato diverse voci in merito ad un suo possibile ...

Cristiano Ronaldo gonfia il petto : “ho fatto il Triplete” : “Tre di seguito”, e poi una serie di bandierine del Portogallo. Cristiano Ronaldo gonfia il petto e su Instagram, celebra le sue vittorie di questa stagione calcistica dopo il successo anche in Nations League. “Dopo aver conquistato la Coppa Italia (in realta’ si riferisce alla Supercoppa italiana n.d.r.) e il campionato italiano – scrive CR7 -, non avrei potuto avere una maniera migliore di terminare la ...

Cristiano Ronaldo A DE LIGT : 'VIENI ALLA JUVENTUS'/ I pro e i contro dell'operazione : CRISTIANO RONALDO 'chiama' De LIGT ALLA Juventus dopo il trionfo in Nations League: capitano dell'Ajax, 'rimasto spiazzato da CR7, deciderò dopo le vacanze'

Cristiano Ronaldo festeggia la Nations League su Instagram : la gaffe sul ‘triplete’ non va giù ai tifosi della Juventus [FOTO] : Dopo la vittoria della Nations League, Cristiano Ronaldo fa discutere su Instagram: il post parla di ‘triplete’ ma i tifosi della Juventus hanno qualcosa da ridire Da ieri notte Cristiano Ronaldo ha aggiornato la sua bacheca con l’ennesimo trofeo. Questo, poichè nuovo, gli mancava: CR7 ha guidato il Portogallo alla conquista della Nations League. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato su Instagram postando una foto che ...

Cristiano Ronaldo si candida per il Pallone d’Oro : “i numeri parlano chiaro” : “Stiamo vivendo un ciclo vincente, non si puo’ vincere sempre ma dal 2016, da quando abbiamo vinto gli Europei, stiamo vivendo un periodo molto positivo e adesso e’ arrivata anche la Nations League”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, ai microfoni del programa ‘El Larguero’ di Cadena SER, dopo la vittoria in Nations League contro l’Olanda. “Ci ...

Mondiale femminile - chi è Barbara Bonansea : i retroscena sulla carriera - la Juventus e l’amore per Cristiano Ronaldo : Mondiale femminile – “Ho grandi speranze per l’Italia, ma penso che in fondo le favorite siano Inghilterra, Francia e Stati Uniti”. Lunga intervista di Barbara Bonansea, calciatrice della Juventus protagonista della doppietta all’esordio Mondiale della nazionale italiana ai mondiali in Francia, a ‘Undici’. “Mio padre mi portava con lui a ogni singolo allenamento di mio fratello maggiore, e a ...

Juventus - Matthijs De Light rivela : "Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire a Torino" : Con un tweet di poche righe, il difensore olandese Matthijs De Light, al termine della finale di Nations League persa contro il Portogallo, ha svelato un curioso retroscena di mercato. "Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus. Ero un po' spiazzato dalla sua richiesta, ecco perché mi