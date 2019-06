Così il reddito di cittadinanza finisce in tasca all' ex islamista

Ci sono poveri Così poveri che nemmeno sanno che esiste il reddito di cittadinanza : Se è vero che il reddito di cittadinanza ci dice quanti sono davvero i poveri in Italia , quanti sono davvero i poveri in Italia a due mesi dall'avvio delle domande per ottenere il reddito ? Con un'...

Crozza-Di Maio a chi ha ricevuto il reddito di cittadinanza : “Solo 40 euro? Ci alleiamo col Pd - Così diventano 120” : Nel corso Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza-Di Maio sale sul palco pronto a brindare al reddito di cittadinanza prima di fare i conti con la dura realtà: “Solo con l’annunzio della misura, abbiamo eliminato 4 milioni e 200 mila poveri”. Poi, però, arrivano le telefonate da chi ha ricevuto l’integrazione al reddito . Video Nove L'articolo Crozza-Di Maio a chi ha ricevuto il reddito di ...

Il reddito di cittadinanza? Andava fatto - ma non Così : di Hagar Lane Nelle comunità dei lupi i membri anziani e malati camminano alla testa al branco, o in mezzo agli altri lupi, ma mai in coda. In questo modo i lupi proteggono i membri più deboli da eventuali attacchi nemici, e l’andatura del gruppo si regola sul passo dei cosiddetti “ultimi”, perché non restino indietro e soli. Noi umani ci definiamo “animali sociali”, nel senso che per vivere necessitiamo delle relazioni con altri esseri umani ...