Cosenza | minacce e violenze fisiche | divieto di avvicinamento per uno stalker di 33 anni

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Una giovane donna originaria di, per diverso tempo ha subitoed è stata aggredita verbalmente e fisicamente da uno, anche lui originario didi 33. L’uomo, dopo quanto dichiarato dalla donna, ha rimediato undinei confronti della vittima. Pedinamenti, messaggi offensivi,e verbali e aggressioni. È accaduto a, dove una giovane donna dopo esse stata vittima di unoha deciso di denunciare e di raccontare cosa da tempo era costretta a subire. Dopo quanto dichiarato ai carabinieri die agli inquirenti dalla donna, il Gip, in seguito ad una richiesta emanata dalla Procura della Repubblica, ha emesso nell'immediato nei confronti del trentatreenne ‘un’ordinanza di applicazione didinei confronti della parte offesa’, per preservare l’incolumità della donna....Continua a ...

