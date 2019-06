Corbo | “I tifosi inseguono i nomi | qualcuno li avverta Il mercato del Napoli si svolgerà

forzazzurri

(Di mercoledì 12 giugno 2019): “Ili. Ildelsicosì…” Antonioscrive suldelnel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “Leggo e sento parlare di James Rodriguez. Se davvero Ancelotti lo vuole, lo faccia acquistare. Se vi riesce. Se lo conosce. Se lo trova utile. Gli allenatori preferiscono alla fine i giocatori di una certa familiarità e quindi di buon comando. Temo che non verrà subito perché ilvende prima di acquistare. Ma rischia di non venire neanche più in là perché perché è un giocatore di 27 anni, prossimo ai 28, che può essere impiegato da sottopunta. Come Mertens, Fabian Ruiz, Insigne, Zielinski… Le esigenze delsono altrove. Più urgenti e concrete. Ma se ideve pure avvertirli. Al momento l’acquisto non è ...

SiamoPartenopei : Corbo: 'Zapata l'ideale, i tifosi hanno il diritto di sognare. Il mercato del Napoli ruota su due nomi' - infoitsport : Corbo: 'Sarri, non era vero amore. Tifosi ingenui' - infoitsport : Corbo distrugge Sarri: 'Con il Napoli non era vero amore, è come Higuain. Tifosi ingenui' -