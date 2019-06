Coppa America 2019 | spettacolo in Brasile | che sfida per il titolo | tutte le 26 partite

Coppa America 2019 : i convocati che militano in Serie A. Tutte le squadre italiane rappresentate : Nella notte italiana tra il 14 ed il 15 giugno scatterà in Brasile la Copa America di calcio, che terminerà con la finalissima del 7 luglio. Dodici le formazioni impegnate, 10 affiliate alla CONMEBOL e 2 invitate appartenenti all’AFC, ovvero Giappone e Qatar: la prima fase prevede tre gironi all’italiana da quattro squadre, passeranno ai quarti le prime due di ogni girone più le due migliori terze. Di seguito tutti i convocati delle ...

Coppa America 2019 : presenti anche… Qatar e Giappone. Una competizione che prevede anche inviti extra-continentali : Chi si sorprende della presenza di Qatar e Giappone nell’edizione 2019 della Coppa America, non deve in realtà sentirsi troppo sbigottito: nella competizione sudAmericana questo genere di tradizione, con confini più o mno allargati, esiste da 26 anni. Fu nel 1993, infatti, che si cominciarono ad invitare, oltre ai 10 Paesi tradizionali della CONMEBOL, altri due fuori dalla confederazione sudAmericana. In genere gli inviti riguardano vicini ...

Coppa America 2019 : i convocati e le rose delle 12 Nazionali partecipanti : La Copa América 2019 sarà la 46ª edizione del torneo di calcio continentale per squadre Nazionali maggiori maschili organizzato dalla CONMEBOL. La rassegna avrà come sede il Brasile per la quinta volta nella storia ed inizierà il 14 giugno e terminerà il 7 luglio. Saranno solo cinque le città ad ospitare la competizione in un totale di sei stadi: l’Itaipava Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia; lo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro; lo Stadio ...

Arthur si infortuna. La quotazione di Allan per la Coppa America sale : Una grande prestazione, quella di Allan, nell’amichevole di domenica contro l’Honduras, che il Brasile ha vinto 7-0. Il centrocampista del Napoli è entrato per sostituire l’infortunato Arthur, racconta il Corriere dello Sport. A questo punto, con l’infortunio del mediano, il posto nella Seleçao potrebbe diventare importantissimo già da sabato, con l’esordio in Coppa America contro la Bolivia a San Paolo. L'articolo Arthur si infortuna. La ...

Coppa America 2019 : il calendario completo. Date - programma - orari e tabellone dai gironi alla finale : La Coppa America 2019 di calcio si giocherà in Brasile dal 15 giugno al 7 luglio, le 10 Nazionali del SudAmerica e due formazioni invitate (Qatar e Giappone) parteciperanno all’evento che si preannuncia altamente spettacolare e avvincenti con alcuni dei migliori calciatori al mondo pronti a darsi battaglia per alzare al cielo il prestigioso trofeo. Il Cile ha conquistato il titolo nelle ultime due occasioni ma questa volta non partirà con ...

Stupro Neymar - stop alla promozione da parte dello sponsor della Coppa America : Lo scandalo causato dall’accusa di Stupro contro Neymar ha portato la Mastercard ad annunciare che non userà gli spot e le pubblicità nei quali compariva il numero 10 della nazionale brasiliana: “Abbiamo deciso di sospendere le iniziative di promozione che includono l’ambasciatore della nostro marchio finché l’intera faccenda non sarà risolta”, ha annunciato la multinazionale in una nota. Lunedì scorso, tre ...

Il Brasile batte il Qatar 2-0 - niente Coppa America : Il Brasile batte il Qatar in una delle amichevoli di preparazione alla Coppa America, ma perde Neymar. L'attaccante non potrà disputare torneo

Infortunio Neymar - stop durante Brasile-Qatar : l’attaccante salta la Coppa America : Infortunio Neymar – Il Brasile batte il Qatar in una delle amichevoli di preparazione alla Coppa America, ma perde Neymar. L’attaccante salterà la Coppa America. L’attaccante non potrà disputare il torneo che si svolgerà dal 14 giugno al 7 luglio proprio in Brasile. Il giocatore del Psg si è infortunato al 17° del primo tempo del test disputato a Brasilia, in un contrasto di gioco con Assim Madibo. Il ct Tite dovrà ...

Brasile - piove sul bagnato per Neymar Jr : infortunio in amichevole e niente Coppa America : Nel corso dell’amichevole contro il Qatar, l’attaccante brasiliano ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra che lo esclude dalla Coppa America Come se non bastassero già le questioni giudiziarie, un’altro brutta notizia ha colpito Neymar Jr nella notte italiana. Il giocatore brasiliano infatti si è infortunato alla caviglia destra nel corso dell’amichevole contro il Qatar, problema che lo obbligherà a ...

Bufera per Neymar. In Brasile si discute se possa affrontare la Coppa America : Continua la Bufera per Neymar. Dopo l’accusa di stupro e il tentativo di difesa pubblica, in cui ha postato video e conversazioni, che gli è costato una nuova denuncia per violazione della privacy, adesso l’attaccante brasiliano è al centro delle polemiche che lo vorrebbero fuori dalla Nazionale per la Coppa America. L’altro giorno il vice presidente della Federazione, Francisco Noveletto, aveva detto che il calciatore non era ...

Stupro Neymar - la Federazione brasiliana non esclude la rinuncia del calciatore alla Coppa America : Francisco Noveletto, vice-presidente della CBF, non ha escluso la possibilità che Neymar rinunci alla Coppa America dopo le vicende che lo hanno coinvolto nelle ultime settimane. L’asso del Psg è accusato di Stupro da una ragazza 27enne che sostiene di essere stata violentata dal giocatore lo scorso 15 maggio a Parigi. Intanto, i tifosi hanno accolto Neymar con applausi e cori ed il calciatore è sembrato sereno e concentrato sulla ...

Uruguay - la lista dei convocati per la Coppa America : ci sono 4 italiani : Si avvicina la Coppa America, si candida ad essere protagonista l’Uruguay, Oscar Tabarez ha ufficializzato la lista dei convocati, dopo una prima selezioni sono stati esclusi dalla lista Gaston Silva e Mathias Suarez, presenti quattro ‘italiani’: si tratta degli juventini Caceres e Bentancur, del milanista Laxalt e dell’interista Vecino. L’Uruguay venerdi’ 7 giugno disputerà un’amichevole contro il ...

Neymar - momento nero : niente fascia in Coppa America - andrà a Dani Alves : momento nero per l’asso brasiliano del Paris Saint Germain Neymar. L’ex Barcellona, infatti, non sarà il capitano della selezione verdeoro alla prossima Coppa America in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio. Nella prossima amichevole contro il Qatar del 5 giugno, ad indossare la fascia sarà l’ex Juve Dani Alves, che la terrà appunto al braccio per tutta la competizione. Decisione, questa, assunta dal Ct Tite ...

Argentina - i convocati per la Coppa America : non c’è Icardi - presenti 4 ‘italiani’ : Non è sicuramente uno dei migliori momenti per Mauro Icardi, l’attaccante non disputerà infatti la Coppa America in programma in Brasile a partire dal 14 giugno, il calciatore dell’Inter è stato infatti escluso dalla lista dei 23 diramata oggi dal commissario tecnico dell’argentino, Lionel Scaloni. Non c’è il portiere dell’Udinese Musso, quattro gli ‘italiani’: il difensore della Fiorentina, German ...