Controlli anti spaccio e movida selvaggia | 6 arresti | 1 denuncia e 3 sanzioni al Pigneto

Raggiunto l’accordo con il Messico - l’annuncio di Trump : “Niente dazi - più Controlli sui migranti” : Niente dazi Usa sull’export del Messico. I due Paesi hanno Raggiunto un’intesa dopo tre giorni di negoziati. l’annuncio è stato dato via Twitter da Donald Trump, poche ore dopo il suo rientro dal lungo viaggio europeo....

Calabria - Fiamme Gialle fermano auto per normali Controlli : all’interno era nascosto un milione di euro in contanti : Un milione e 86mila euro in banconote anche di piccolo taglio. È quanto trovato dalla guardia di finanza durante un posto di blocco nei pressi dello svincolo autostradale di Rosarno. I soldi, a pezzi da 5 a 100 euro, erano nascosti all’interno di un’auto guidata da un uomo di 44 anni, originario di Locri, che dopo aver percorso la strada che collega la zona jonica della provincia di Reggio alla Piana di Gioia Tauro, stava per immettersi in ...

Nuoto : Ruta Meilutyte si ritira a 22 anni. La campionessa lituana rischiava una squalifica per aver saltato tre Controlli antidoping : Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del Nuoto. La campionessa olimpica nei 100 rana femminili di Londra 2012 Ruta Meylutite ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica. L’atleta, che appena 15enne era salita sul gradino più alto del podio a Cinque Cerchi, ha deciso di dire basta a 22 anni, essendo reduce da un periodo molto complicato. La lituana, che vanta anche un oro nei 100 e un argento nei 50 rana nei Mondiali 2013 a ...

Controlli antidroga a Tor Bella Monaca : 5 pusher in manette : Roma – Nuovi Controlli antidroga dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca nelle note piazze di spaccio di via dell’Archeologia. In poche ore, a finire in manette sono state 5 persone. Quattro di loro, cittadini romani di 19, 44, 46 e 48 anni, gia’ noti per i loro trascorsi negli ambienti della droga, sono stati sorpresi in strada a spacciare dosi di cocaina a giovani acquirenti, tutti identificati e segnalati, quali ...

Ponte Morandi - Controlli antimafia nel cantiere : risolto contratto con Tecnodem Srl : risolto, da parte della struttura commissariale per la demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera di Genova, il contratto con la ditta Tecnodem S.r.l. Unipersonale, con sede a Napoli, dopo l'interdittiva arrivata dalla prefettura sulla base degli accertamenti della Dia di Genova sulla permeabilità a infiltrazioni mafiose. La risoluzione del contratto è stata pubblicata sul sito della struttura commissariale. Alla ditta, affidataria di un ...

Vittoria - Controlli antidroga della Polizia in piazza Manin : scatta arresto : Ancora controlli della Polizia in piazza Manin a Vittoria. Durante uno di questi servizi, gli agenti hanno notato un uomo che si dava alla fuga. E' stato bloccato e sottoposto a perquisizione. I ...

Venezia : a Noale Controlli antidroga dei carabinieri nelle scuole : Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - Ancora controlli nelle scuole dei carabinieri della Compagnia di Mestre che dopo aver assicurato nelle settimane passate apprezzabili risultati nel contrasto allo spaccio di stupefacenti ed altri fenomeni criminali in centro città, hanno continuato le attività programma

Nuoto - Ruta Meilutyte evita tre Controlli anti-doping : rischia una pesante squalifica : Una ennesima brutta notizia scuote il mondo del Nuoto. La lituana Ruta Meilutyte, campionessa olimpica (a 15 anni) e detentrice del record del mondo dei 100 rana, ha saltato ben tre controlli anti-doping e, di conseguenza, rischia di subire una pesante squalifica. La situazione per la vincitrice di Londra 2012 non è certo edificante, dato che secondo quanto riportato dalla Federazione Nuoto della Lituania, avrebbe evitato tre controlli a ...

Paura o voglia dell'anticiclone africano? Controlliamo le mosse dell'ITCZ... : L'ITCZ non viene monitorato in inverno, ma sale sugli altari della cronaca già a partire dal mese di aprile per i motivi suddetti. La mappa in alto ce lo mostra...così come è disposto in questi ...

XSpectra : la tecnologia italiana che garantirà Controlli avanzatissimi sulla sicurezza degli alimenti : sicurezza, questo è l’obbiettivo che si prefigge la nuova tecnologia denominata XSpectra messa a punto dall’innovativa impresa milanese Xnext. L’azienda che ha ottenuto dalla Commissione UE un finanziamento di un progetto da 3,3 milioni di euro, due 2,3 milioni dei quali sostenuti da Consiglio Europeo per l’innovazione. Queste risorse supporteranno lo sviluppo di XSpectra, la tecnologia in grado di rilevare le ...

Polizia di Stato prosegue Controlli antiabusivismo : prodotti sequestrati e contravvenzioni : Roma – Sono continuati, anche nella giornata di ieri, i controlli straordinari della Polizia di Stato, disposti dal questore di Roma, Carmine Esposito, volti a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale nella zona di San Pietro, in particolare in via della Conciliazione. In particolare, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, con l’ausilio di personale di Polizia Roma Capitale, per gli aspetti di ...