Con il caldo estivo tornano le zanzare | come difendersi?

Allerta Caldo a Palermo : ondata di calore Con +35°C : ondata di calore a Palermo. Nella giornata di oggi il livello di Allerta è di livello 2 (arancione), con temperature elevate e condizioni meteorologiche “che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio. La temperatura prevista per le ore 14 sarà di +34°C (temperatura massima percepita: +35°C)“: è quanto previsto dal bollettino del Ministero della Salute ...

Piccolo : Con caldo Roma si presenta come discarica - emergenza sanitaria dietro l’angolo : Roma – “Miasmi e rifiuti da discarica a cielo aperto ecco come si presenta Roma nei primi giorni di caldo estivo. Purtroppo e’ questo il panorama che oggi, gli abitanti e i turisti della citta’ piu’ bella del mondo, si trovano ad osservare. La situazione della raccolta dei rifiuti nella Capitale, non e’ piu’ solo un’emergenza, e’ uno status di degrado permanente che l’amministrazione ...

Caldo record - i Consigli dei pediatri : «Le temperature di questi giorni, con punte che superano i 30 gradi, rischiano di compromettere la salute dei più piccoli. Per questo abbiamo scelto di rivolgerci alle mamme e ai papà per sensibilizzarli e metterli in guardia». A parlare è Antonio D’Avino, vice presidente nazionale della Federazione italiana dei medici pediatri (Fimp), preoccupato del repentino aumento delle temperature di queste prime settimane di giugno e di quanto previsto ...

Maltempo Con violenti temporali e grandine su parte del Nord ovest. Caldo afoso al Centro sud : Roma - Nelle ultime ore la Valle d'Aosta ed il Piemonte sono state ripetutamente colpite da forti temporali e nubifragi, con allagamenti, disagi e locali violente grandinate. Alcuni escursionisti sono rimasti bloccati nella zona del Monte Bianco, con i soccorsi resi difficoltosi dal Maltempo. Allagamenti, smottamenti e violente grandinate in Val Formazza, qui con caduta massi nelle strade e fiumi in piena, così come in generale tra ...

Meteo - il caldo africano infuoca l’Italia e innesca violenti temporali al Nord/Ovest : allarme alluvione al Confine Con la Svizzera : Meteo – Fa sempre più caldo sull’Italia: oggi le temperature sono diventate tropicali anche al Nord, in modo particolare nel Friuli Venezia Giulia dove abbiamo +35°C a Monfalcone e San Canzian d’Isonzo, +34°C a Trieste, +33°C a Pordenone, Carlino e Bertiolo, +32°C a Udine e Fagagna, ma anche sulle Regioni centrali con la Toscana dove spiccano i +36°C di Empoli, i +35°C di Firenze e Lucca e i +34°C di Prato e Pisa, e il Lazio ...

Caldo - Uecoop : “Oltre 4mila imprese italiane in prima linea Contro l’invasione di insetti” : “Con una crescita record del 282% negli ultimi dieci anni sono oltre 4mila le imprese italiane in prima linea contro l’invasione di cimici, cavallette, zanzare e scarafaggi favorita dal Caldo improvviso di questi giorni“: è quanto emerge da una analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati della Camera di commercio di Milano Lodi e Monza. “I cambiamenti climatici hanno estremizzato gli sbalzi di temperatura e ...

L'Italia Contesa tra caldo africano e violenti temporali : Roma - L'arrivo dell'anticiclone africano sul bacino centrale del mediterraneo ha comportato un vero e proprio balzo in avanti della stagione, siamo passati da un maggio più somigliante a un mese di Aprile a un inizio Giugno che somiglia per caratteristiche climatiche più ad un mese di Luglio, in sostanza abbiamo compiuto un salto di tre mesi nell'arco di due settimane. I massimi anticiclonici però non coprono tutta ...

Calciomercato Torino - Bogdan nome caldo per la difesa : nuovi Contatti nelle ultime ore : Calciomercato Torino – Il Torino si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di alzare l’asticella ed ottenere la qualificazione alla prossima Europa League. Il presidente Cairo è già attivissimo sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte, mosse in ogni reparto. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ si sta cercando un marcatore sul centrosinistra, ritorno di fiamma per ...

Meteo Reggio Calabria : domenica Con caldo africano [GALLERY] : Da stamattina fa molto caldo al Centro/Sud, dopo i picchi estremi dei giorni scorsi che oggi pomeriggio verranno nuovamente raggiunti su gran parte dell’area. L’ondata di caldo africano proseguirà senza alcuna tregua per tutta la settimana. A corredo dell’articolo le immagini odierne da Reggio Calabria. Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar Meteo ...

Nuova settimana Con caldo Africano al Centro-Sud e Forti Temporali al Nord : Lo schema sinottico non cambia in Europa nei prossimi giorni con l’Anticiclone Africano sul Mediterraneo centrale e orientale e flusso Sciroccale mentre un’ area depressionaria rimane tra le isole Britanniche. immagine satellitare odierna Tale configurazione manterrà il gran Caldo rispetto la norma al Centro-Sud con valori massimi superiori ai 35°C mentre il Nord Italia rimarrà in parte alla mercè di umide ed instabile ...

Calciomercato Bari - asse caldo Con il Parma : si sognano i colpacci Ceravolo e Baraye : Calciomercato Bari – Sarà tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie C. Dopo il fallimento, il Bari è ripartito dalla D con il nuovo patron De Laurentiis ed è adesso intenzionato a conquistare subito la cadetteria dalla porta principale. Budget importante, mercato che sarà altrettanto ricco di colpi. Tra i nomi fatti, ce ne sono due che stuzzicano molto le fantasie dei tifosi. Il Corriere dello Sport odierno propone ...

Allerta caldo - aumentano i Consumi di frutta : +20% in una settimana : Con il grande caldo i consumi di frutta hanno fatto registrare un balzo del 20% rispetto alla settimana precedente. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica in riferimento all’impatto sugli acquisti provocato dal forte innalzamento delle temperature, dopo un mese di maggio particolarmente freddo e piovoso. “Una decisa inversione di tendenza che – sottolinea la ...

Con il caldo arriva il Tintarella Day : domani iniziative in tutta Italia : Dopo un lungo periodo di attesa con il caldo arriva il Tintarella Day per prepararsi in modo naturale all’estate con il sospirato colore ambrato della pelle. L’iniziativa è della Coldiretti che domani sabato 8 giugno 2019 dalle ore 9,30 offre la possibilità di scoprire la dieta che abbronza nei principali mercati di Campagna Amica in tutta Italia a partire da quello della Capitale al Circo Massimo in via San Teodoro 74 a Milano a quello di Porta ...

Caldo - temporali di calore e grandine : drammatico Conto dei danni nelle campagne : “L’arrivo della prima ondata di grande Caldo dell’anno non ha fermato i temporali che si sono abbattuti a macchia di leopardo aggravando il drammatico conto dei danni nelle campagne dove una pazza primavera rischia di far perdere un frutto su quattro“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti degli improvvisi temporali di calore con grandinate che accompagnano l’arrivo dell’anticiclone africano. “Sul ...