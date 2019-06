Classifica sportivi più pagati al mondo | tutti gli stipendi | quanti soldi guadagnano i

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Forbes ha pubblicato oggi laannuale dei 100piùal, si tratta di una graduatoria stilata ogni dodici mesi dal celeberrimo magazine statunitense di economia. Si parla di un complessivo giro di affari di circa 4 miliardi di dollari, il 5% in più rispetto al 2018 quando ci si fermò a 3,8 miliardi. L’atleta più ricco alè Lionel Messi, il calciatore argentino del Barcellona sale in vetta per la prima volta in carriera con 127 milioni di dollari complessivi (circa 112 milioni di euro, 81 dae 31 da sponsorizzazioni). La Pulce ha così scalzato il pugile Floyd Mayweather, primo per ben quattro volte negli ultimi setti anni ma ormai uscito divisto che non ha combattuto attivamente. Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese della Juventus, occupa la seconda posizione con 109 milioni di dollari di guadagno (circa 96 milioni di ...

