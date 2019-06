Clamoroso al Giro del Delfinato | Chris Froome cade nella ricognizione della cronometro

“Ecco come mi hanno ingaggiato”. Pamela Prati - Clamoroso : confessa anche “Mark Caltagirone” : Attenzione: dopo Pamela Prati (ed Eliana Michelazzo) anche “Mark Caltagirone” ammette tutto. Okay, non esiste, ma una persona fisica dietro il suo profilo Instagram c’era eccome. E ora quella stessa persona che si fingeva fidanzata con la Prati esce allo scoperto. anche il “Mark Caltagirone dei social”, chiamiamolo così, sarebbe stato plagiato. Un passo indietro. Una decina di giorni fa in tanti avevano notato il profilo ...

Clamoroso al Giro d’Italia – Caduta per Roglic : lo sloveno perde terreno [VIDEO] : Clamorosa Caduta per Roglic nella 15ª tappa del Giro d’Italia: quanta sfortuna per lo sloveno della Jumbo Visma La 15ª tappa del Giro d’Italia sta regalando emozioni incredibili. Vincenzo Nibali è andato all’attacco, guadagnando terreno e riuscendo a staccare Primoz Roglic, visibilmente in difficoltà. Lo sloveno della Jumbo Visma non è riuscito oggi a rispondere all’attacco del suo rivale e, in discesa, nei km ...

Clamoroso al Giro d’Italia! Spettatore tenta di strappare di bocca la borraccia di un ciclista : rissa sfiorata [VIDEO] : Marco Haller è una furia: la reazione dell’austriaco della Katusha dopo il tentativo di un fan di strappargli di bocca la borraccia Davvero incredibile quanto accaduto ieri al Giro d’Italia, i tifosi per le strade dimostrano ancora una volta di non avere rispetto per i corridori. Un tifoso, desideroso di portarsi a casa un ‘cimelio’ della Corsa Rosa, ha tentato di togliere letteralmente di bocca una borraccia a ...

Alpi sommerse - 4 metri di neve sul Gavia : il Giro d’Italia ha già un “piano B” davvero Clamoroso [FOTO] : E’ un Maggio incredibile per il meteo sull’Italia: fa freddo e imperversa il maltempo come se fossimo in pieno inverno e le Alpi sono ancora letteralmente sommerse di neve. I principali passi Alpini non sono ancora stati liberati e aperti al traffico. Sul Rombo ci sono addirittura 10 metri di neve, ma la situazione è critica anche sul Gavia dove Martedì 28 Maggio dovrebbe transitare il Giro d’Italia per la 16ª tappa della 102ª ...

Clamoroso al Giro d’Italia – Hiroki Nishimura è già fuori tempo massimo nella crono di Bologna : espulso dalla corsa : Pessima prestazione per Hiroki Nishimura: il ciclista giapponese chiude la cronometro inaugurale del Giro d’Italia fuori tempo massimo e viene espulso dalla corsa Neanche il tempo di percorre gli 8 km iniziali da Bologna a San Luca che il Giro d’Italia di Hiroki Nishimura è già finito. Nessun infortunio per il ciclista giapponese della Nippo Vini Fantini Faizanè, solo una pessima prestazione: Hiroki Nishimura ha chiuso la ...

Mark Caltagirone il matrimonio è annullato : Clamoroso colpo di scena - : Più che una notizia di cronaca rosa, il matrimonio di Pamela Prati sta diventando una soap opera ricca di colpi di scena. Non è passata neanche una settimana da quando il presunto Mark Caltagirone avrebbe annunciato le ...

Ballando con le stelle - rissa in diretta per Nunzia De Girolamo. Todaro contro i giudici : Clamoroso complotto? : Piange, Nunzia De Girolamo. A Ballando con le stelle l'ex parlamentare di Forza Italia si ritrova durante le prove faccia a faccia con la figlia e non trattiene la commozione. Ma in diretta i giudici non la "graziano". Selvaggia Lucarelli, sempre molto dura con lei, la critica per lo Slowfox eseguit