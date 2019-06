Citytech prende il volo e porta in italia la nuova frontiera dell’innovazione | la urban

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Nuovo appuntamento il prossimo 20 e 21 novembre a Milano con, l’evento B2B che indaga a 360° le nuove frontiere tecnologiche legate alla mobilità del futuro. Novità della settima edizione dell’evento, organizzato da Clickutility on Earth, è la collaborazione con la LUISS Business School, hosting partner di2019, che aprirà le porte del Milano LUISS Hub, ex spazio industriale ristrutturato in chiave contemporanea a pochi passi dalla stazione Garibaldi, nel cuore pulsante dell’innovation district di. La location, in linea con il tema di sviluppo e riqualificazionea in chiave smart affrontato da, ospiterà diversi workshop tematici e due aree espositive, una interna ed una esterna alla manifestazione, dove i maggiori rappresentanti dei settori mobilità e trasporti, le aziende più tech del mercato e le startup innovative, avranno l’opportunità di ...

