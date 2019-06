Cina ed Italia uniti in una simbiosi di creatività ed innovazione

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : l’Italia soffre ma vince allo shoot-off e va agli ottavi! Sfida con la Cina decisiva per il pass olimpico : L’Italia è agli ottavi di finale ed è ad un solo incontro dal pass olimpico per Tokyo 2020. Questo è il verdetto emesso dal primo turno della gara a squadre maschile dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco in cui gli azzurri hanno sconfitto allo shoot-off la Malesia al termine di una Sfida tesissima e al cardiopalma fino all’ultima freccia. Il terzetto italiano formato dai campioni iridati in carica Mauro Nespoli, ...

Una ‘Barbie’ da… 40.000 euro - Barbara Bonansea affasCina l’Italia : Alla scoperta dell’eroina che ha permesso all’Italia di iniziare col botto i Mondiali femminili in Francia, dai primi calci al pallone fino alla Juventus Ha 28 anni, ma già da bambina aveva un solo pensiero in testa: giocare a pallone. Vederlo rotolare le dava emozione, un sentimento forte che nel corso degli anni non è mai cambiato. La prima volta fu all’allenamento del fratello, guardava lui e i suoi compagni giocare ...

MediCina : l’opera italiana apre in musica il Mondiale di dermatologia : Le arie simbolo dell’opera italiana hanno fatto da sottofondo alla cerimonia di apertura del 24° Congresso Mondiale di dermatologia (Wcd2019), che torna in Italia nella cornice del MiCo di Milano dal 10 al 15 giugno, nel pieno delle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Nella sala più grande del Milano Convention Center a FieraMilanoCity, gremita di partecipanti al summit (i telefonini alzati ...

Qualificazioni Europei calcio 2020 - Italia-Bosnia : azzurri a caccia del poker di vittorie per avviCinarsi alla meta : L’Italia va a caccia del poker nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, la nostra Nazionale è reduce da tre vittorie consecutive e punta al quarto sigillo per compiere un altro passo importante verso la rassegna continentale. Gli azzurri hanno mostrato i muscoli sabato sera quando hanno espugnato Atene con un roboante 3-0, l’affermazione contro la Grecia in trasferta ha alzato notevolmente il morale all’interno dello ...

Haval H2 - il suv compatto sbarca dalla Cina. E in Italia ha grandi ambizioni : Haval debutta in Italia con il suo suv compatto H2: il marchio di Great Wall – produttore di suv più grande del Sol Levante – si dice ambizioso e pronto alle sfide Un altro suv di segmento C nella mischia. Questa volta sono i cinesi a battere il ferro finché caldo. L’ultimo prodotto ad entrare nel listino Italiano oggi è H2 di Haval, brand che nel 2018 è diventato leader nel Sol Levante nelle vendite del segmento: l’anno scorso ha superato il ...

Tuffi - Grand Prix Madrid 2019 : la Cina domina - l’Italia con troppi errori in Spagna : La tappa spagnola del World Grand Prix 2019 di Tuffi fa parte dell’album dei ricordi. La pisCina di Madrid è stata teatro delle esibizioni dalla piattaforma e dal trampolino e ciò che si sa già da tempo ha avuto conferma nel weekend iberico. Cina e ancora Cina. Nonostante la selezione asiatica si sia presentata con le seconde linee, la loro presenza è stata importante e costante ai piani alti. In particolare, dalla piattaforma maschile, ...

DALLA Cina/ Dopo Mani pulite i magistrati affondano l'Italia un'altra volta : Gli scandali che investono la magistratura si uniscono alla deficienza strategica degli attuali partiti, mettendo il paese a rischio

SCENARIO/ Le alleanze che servono all'Italia per salvarsi dalla Cina : L'Italia rischia di essere isolata in Europa e di finire sotto l'influenza della Cina. Serve al più presto un patto con Francia e Germania

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Italia-Mali 4-2 - Pinamonti trasCina gli azzurrini in semifinale - Plizzari altro rigore parato : La Polonia continua a riservare ancora emozioni all’Italia. La Nazionale Under20 di Calcio di Paolo Nicolato non si ferma più e supera il Mali nei quarti di finale del Mondiale 2019 con il punteggio di 4-2 al termine di un confronto spettacolare, in cui è davvero successo di tutto. Grande protagonista del match Andrea Pinamonti che, con una doppietta, ha trascinato la selezione tricolore al successo, oltre alla marcatura di Davide Frattesi ...

LIVE Italia-Canada pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : 14-10. Arianna Garibotti e Roberta Bianconi trasCinano il Setterosa in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 17.51 L’Italia è in semifinale! Battuto il Canada per 14-10, domani sfida alla Russia in semifinale. Continua la corsa delle azzurre verso il pass olimpico, che verrà assegnato alla vincitrice della World League. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Canada 14-10 7″ ...

LIVE Italia-Canada pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : 11-7 dopo tre quarti. Arianna Garibotti e Roberta Bianconi trasCinano il Setterosa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO QUARTO. Italia-Canada 11-7 14″ GOOOLLLLL!!!! Chiappini pesca in mezzo Avegno, che realizza ed ipoteca la sfida. Italia-Canada 11-7. 37″ Traversa del Canade, poi fischiato fallo in attacco. 1’06” GOLLLLL!!!!! Garibotti!!!! Cinque tiri e cinque gol per lei, incredibile! Italia-Canada 10-7. 1’38” Rete immediata del Canada. McKelvey riporta il ...

Basket - Mondiali 2019 : la Serbia - nel girone dell’Italia - annuncia i 34 che si giocheranno il posto in Cina : E’ una delle selezioni più attese ai Mondiali di Cina 2019, oltre che detentrice dell’argento iridato: la Serbia vuole andare in Oriente con alte ambizioni. Sasha Djordjevic, infatti, nel diramare la lista dei 34 da cui sceglierà i 12 che porterà a giocarsi il trono planetario in terra cinese ha voluto il meglio. Ci sono tutti e quattro i giocatori che militano in NBA: Boban Marjanovic, Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic e Nemanja ...

Pallanuoto femminile - Cina-Italia 7-10. Roberta Bianconi : “Siamo una squadra che pensa azione dopo azione”. Paolo Zizza : “Questo percorso ci dà morale” : Il Setterosa ha fatto tre su tre, battendo oggi per 10-7 la Cina, ed ha chiuso a punteggio pieno la prima fase della Super Final di World League di Pallanuoto femminile: l’Italia domani alle ore 18.30 affronterà il Canada nei quarti. Ecco le dichiarazioni a caldo di Paolo Zizza e Roberta Bianconi. Al sito federale ha parlato il vice CT Paolo Zizza, che oggi sedeva in panchina al posto di Fabio Conti, indisponibile: “Abbiamo fatto una ...