Ciclismo – Caduta Froome | le parole del ds Brailsford | “Tour de France? E’ chiaro che…”

Ciclismo - Freccia Vallone 2019 : esami anche per Kreuziger dopo la caduta di ieri. Stanno bene Yates e Izagirre : Non solo Domenico Pozzovivo: altri ciclisti sono rimasti coinvolti in cadute ieri alla Freccia Vallone, anche se, stando alle notizie date dalle rispettive squadre, il lucano sembra aver avuto la peggio. Brutta botta anche per Roman Kreuziger (Dimension Data), ma la sua formazione attende gli esiti degli esami prima di tirare un sospiro di sollievo. Non dovrebbero esserci invece grossi problemi per altri due ciclisti coinvolti nella caduta, ...