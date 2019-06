Ciclismo | André Greipel | “Il team ha fatto un lavoro fantastico Sono stati intorno a me

Ciclismo - 66° Trofeo Matteotti : Andrea Toniatti firma la 15^ vittoria del Team Colpack : Il trentino Andrea Toniatti trionfa con una splendida azione da finisseur al “66° Trofeo Matteotti” di Marcialla Tavernelle (FI). Il forte alfiere del Team Colpack va a prendersi la prima vittoria stagionale, grazie ad un’ azione in solitaria al termine di una corsa che non ha concesso attimi di respiro, anticipando Anton Vtiurin (Nazionale Russa) e il palermitano Filippo Fiorelli (Gragnano Sporting Club). Nelle campagne toscane, come da ...

Ciclismo - Alberto Bettiol pronto per il rientro in gara : Giro del Delfinato dopo il trionfo al Fiandre - sarà al Tour de France! : Alberto Bettiol è balzato agli onori della cronaca durante la Primavera Santa del Ciclismo, il toscano ha vinto il Giro delle Fiandre ed è entrato di diritto tra i grandi della storia visto che si è imposto in quella Classica Monumento dopo addirittura 12 anni di digiuno per l’Italia. Il 25enne è entrato in una nuova dimensione e guarda con ottimismo al prossimo futuro, purtroppo non è presente al Giro d’Italia ma l’alfiere ...

Ciclismo - Ronde de l’Isard ad Andrea Bagioli : “Con la squadra abbiamo fatto un grande lavoro” : Italia sul gradino più alto del podio in Francia! Andrea Bagioli si aggiudica la classifica finale alla Ronde de l’Isard. Trionfo finale alla corsa a tappe transalpina per il valtellinese che si aggiudica anche le altre classifiche previste e regala al Team Colpack il successo nella corsa classificata 2.2 nel ranking UCI. Due, le splendide vittorie di tappa ottenute nei giorni precedenti; oggi l’alfiere del Team Colpack, ha difeso il suo ...

Ciclismo – Grande festa a Castelfiorentino per Bettol - il “Re delle Fiandre” omaggiato al Teatro del Popolo : Castelfiorentino abbraccia Bettiol, il “Re delle Fiandre”: ieri sera al Teatro del Popolo la Grande festa in suo onore Un evento memorabile, l’abbraccio della “sua” Castelfiorentino che sta condividendo con lui il coronamento di un sogno. Come quello di vincere il Giro delle Fiandre, la “Champions League” del Ciclismo, come l’ha definita la conduttrice della manifestazione, Irene Puccioni, ...

Ciclismo - Tour of the Alps 2019 : Ag2r La Mondiale senza Alexandre Geniez. Il capitano sarà Alexis Vuillermoz : Soltanto cinque corridori al via del Tour of the Alps 2019 per la Ag2r La Mondiale, che dovrà rinunziare al transalpino Alexandre Geniez: il francese non ha ancora smaltito i postumi della caduta rimediata al Giro dei Paesi Baschi e così domani non sarà al via della breve corsa a tappe. La gara si annuncia come uno degli ultimi test prima del Giro d’Italia, che partirà tra meno di tre settimane, ma Geniez è stato stoppato dopo un consulto ...