Chiavetta USB non riconosciuta | come risolvere

Installare Windows è semplice - basta avere una Chiavetta USB e seguire queste istruzioni : La fine del supporto di Windows 7, l’acquisto di un nuovo PC senza sistema operativo per risparmiare, e altre situazioni posso spingere più di un utente a installarsi da solo Windows. Non è per niente difficile e non serve essere uno “smanettone” per riuscire nell’intento. basta avere sottomano una chiavetta USB con almeno 8 GB di spazio e sapere che cosa fare. La prima si acquista per pochi euro (i modelli da 16 GB ...