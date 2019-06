Chi è Vito Nicastri | l' imprenditore al centro dell' inchiesta su Arata

InChiesta su Sesa e rifiuti di Fanpage.it - Vito Crimi : “Da brividi le pressioni alla redazione” : Il sottosegretario all'Editoria Vito Crimi (M5S) lancia l'allarme: "Mi chiedo quante altre volte, nel nostro Paese, un'azienda abbia offerto soldi in pubblicità per silenziare un'Inchiesta. La pubblicità è diventata un'arma per allineare le redazioni, o per condurle addirittura al fallimento. Per fortuna, davanti alle minacce o alle tentazioni c'è chi resiste".

Tredici Pietro : "Vivo in villa con mio padre Morandi - ma evito i 'figli di papà'. Non Chiedo regali - per star in pace con me stesso" : “Se è difficile essere figli d’arte? Vedo più vantaggi che problemi, non sono una vittima. Certo, la continua presenza del padre nella tua vita, emotivamente, è un peso. Io sono un tipo di città, lui di campagna. Poi lui è iperattivo ed è molto più social di me. Chi mi chiede di duettare con lui non ha capito niente”. Non chiedete a Pietro Morandi di rinnegare il padre Gianni, ma ...

Taranto - Chiuso dalla polizia ristorante che invitò a cena Cannavacciuolo : Emanuela Carucci Durante un controllo, gli agenti hanno riscontrato numerose carenze igienico-sanitarie nei locali adibiti alla preparazione dei piatti, in quelli destinati alla conservazione degli alimenti e negli spogliatoi È stato chiuso dalla polizia un noto ristorante nella zona centrale di Taranto. Durante un controllo, gli agenti hanno riscontrato numerose carenze igienico-sanitarie nei locali adibiti alla preparazione dei ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : CecChinato perde con Mahut - Federer batte un buon Sonego. Avanti Berrettini. Elina Svitolina rifila un doppio 6-3 a Venus Williams : buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

Alcohol Prevention Day : in Italia 8 - 6 milioni bevitori a risChio : Di questi il 23% circa sono maschi e il 9% femmine, tra i quali oltre 2,7 milioni anziani (65-75 anni) e 700mila minori e adolescenti (con particolare aumento delle ragazze). Sono alcuni dei dati diffusi stamattina dall’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità, contenuti nella Relazione al Parlamento del Ministro della Salute, in occasione dell’Alcohol Prevention Day 2019. I numeri sono sconfortanti: non si arresta la ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. Piove sul Centrale - sospesa Svitolina-Azarenka - si allunga l’attesa per Marco CecChinato! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

Francesco PolacChi : "Non invito Salvini - ma se viene...." : “Invitare Salvini alla presentazione del libro? Non lo farò per non metterlo in difficoltà, ma il ministro lo sa che da noi ha le porte aperte. Se venisse sarebbe il benvenuto”. Francesco Polacchi prepara la controffensiva. Il fondatore della casa editrice AltaForte, vicina a CasaPound, esclusa dal Salone del libro, non ha accettato l’esclusione, ieri sera, a poche ore dall’inaugurazione della ventiduesima ...

De Vito - lettera dal carcere a Virginia Raggi : «Non mi dimetto - Chiedo giustizia» : lettera del presidente del Consiglio comunale alla sindaca di Roma Virginia Raggi: «chiedo giustizia, ho svolto la mia carica con onore». De Vito, arrestato il...

Chiesti 12 anni per mafia per il ' re dell'Eolico' - Vito Nicastri : Il pubblico ministero della Dda di Palermo ha chiesto una condanna a 12 anni al processo con rito abbreviato nei confronti dell'imprenditore dell'eolico siciliano Vito Nicastri imputato con le accuse ...