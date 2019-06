Chi è Alfredo Baldi | il marito di Milena Vukotic

dilei

(Di mercoledì 12 giugno 2019)è ildie ha incontrato l’attrice quando entrambi erano già molto adulti.aveva 60 anni e non si era mai sposata. L’attrice ha dedicato tutta la sua vita al cinema e all’arte e solo in tarda età ha incontrato l’uomo che l’ha fatta ‘capitolare’. Lui,, ha otto anni meno di lei. È un critico cinematografico e storico del cinema molto conosciuto e stimato, docente all’Università La Sapienza e al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Quando si sono incontrati,era una donna con una lunga e prestigiosa carriera sia in teatro che al cinema. Da Strehler a Fellini, fino ad arrivare a Paolo Villaggio che le regalò una popolarità insuperata con il ruolo di Pina, la moglie di Fantozzi. Laaveva, con la sua grazia e il suo talento, stregato tanti nomi importanti dello spettacolo italiano che l’avevano voluta ...

respectlegend6 : RT @TrueRossonero: @robyireland @AlfredoPedulla Alfredo ve lo ha già detto 5000 volte che Chi mette in giro le voci su guardiola è un finto… - alfredo_ferdi : RT @TurismoIrlanda: Alzi la mano chi vuole risvegliarsi qui domani mattina? ?? - alfredo_ferdi : RT @NicolaMorra63: Arrestato #Arata. #Corruzione e #mafia vanno combattute con la massima durezza. Ora in Regione #Sicilia chi aveva dato… -