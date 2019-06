Centrosinistra : Pizzarotti - 'Emilia sfida cruciale - uniti per fermare Salvini'/Adnkronos (3) : ( Adnkronos ) - Anche in Emilia i 5 Stelle hanno fatto male alle amministrative, come si spiega questo tracollo? Colpa di Di Maio e del 'matrimonio' con Salvini? "Se ti ritieni il capo politico -osserva Pizzarotti -, ti assumi le responsabilità delle vittorie e anche delle sconfitte, questo è pacifico.

Centrosinistra : Pizzarotti - 'Emilia sfida cruciale - uniti per fermare Salvini'/Adnkronos : Roma, 12 giu. (Adnkronos) (di Mara Montanari) - "In Emilia Romagna ci sarà una sfida importante, forse la più importante degli ultimi anni". Federico Pizzarotti, leader di Italia in Comune e sindaco di Parma, guarda alle prossime regionali come una battaglia cruciale. L'Emilia è l'unica regione del