Catanzaro | bimbo di tre anni cade dal quinto piano | “Non è in pericolo di vita Salvato

(Di mercoledì 12 giugno 2019) I fili usati per stendere la biancheria hanno attutito la caduta del bambino volato daldel palazzo in cui abita. È successo nel pomeriggio del 12 giugno a. Il bambino, che ha tree mezzo, ha riportato fratture alle gambe ma non sarebbe indi: la tac a cui è stato sottoposto avrebbe dato esito negativo. Rimane comunque in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Pugliese” del capoluogo calabrese, dove è stato portato subito dopo l’incidente da un’ambulanza del 118. Il piccolo era con la madre, ora in stato di choc, nella casa di via Fares, nel quartiere Sala. Sul posto sono intervenuti agenti della Squadra mobile e, secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di una caduta accidentale. L'articolodi tredal: “Non è indi...

