Cassette di sicurezza | perché Salvini vuole tassarle  Cosa sono | quanto costano

Fisco - Salvini rilancia la voluntary su Cassette di sicurezza. “Far pagare per ridare il diritto di usare contanti nascosti” : La riapertura dei termini per accedere a rottamazione e saldo e stralcio non basta a Matteo Salvini. Che, dallo studio di Porta a porta, ha lanciato la proposta di “una pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza, fermo. Mi dicono che ci sono centinaia di miliardi. Potremmo metterli in circuito per gli investimenti. Si potrebbe far pagare un’imposta e ridare il diritto di utilizzarli, e lo Stato ...

Salvini : «Una tassa sui contanti chiusi nelle Cassette di sicurezza» : Nessuna delega in bianco a trattare con l’Europa, né a Giuseppe Conte né a Giovanni Tria. Matteo Salvini resta con l’elmetto. Alla vigilia del vertice con il premier, il ministro dell’Economia e Luigi Di Maio, il leader della Lega manda messaggi tutt’altro che distensivi. E lancia l’idea di tassare i soldi detenuti nelle cassette di sicurezza...

Salvini : "Tassa per poter usare il denaro fermo nelle Cassette di sicurezza" | Pace fiscale - boom di domande : 12 - 9 mln di cartelle per 38 miliardi : Il leader della Lega: "Ci sono centinaia di miliardi in cassette di sicurezza, fermi. Potremmo metterli in circuito per gli investimenti. Si potrebbe far pagare un'imposta e ridare il diritto di utilizzarli con una nuova Pace fiscale"

Salvini propone di tassare le Cassette di sicurezza : Ora Matteo Salvini vuole tassare le cassette di sicurezza per fare cassa. Vedremo se farà questa proposta al vertice economico di questa mattina dopo quello più politico di lunedì notte a Palazzo Chigi. Un incontro che ha ridato fiato al governo, scongiurando elezioni a settembre. E ha incanalato una serrata trattativa con l’Europa. Matteo Salvini ...

Matteo Salvini : pace fiscale anche per le Cassette di sicurezza : Le proposte di Matteo Salvini piacciono agli italiani ad iniziare dalla pace. Gli italiani il 30 aprile avevano presentato oltre

Salvini : “tasse su Cassette di sicurezza” : Una nuova trovata di Matteo Salvini sul fronte tasse. Adesso l’idea è quella di metterle anche sulle cassette di sicurezza. Direttamente dal salotto di “Porta a Porta” le nuove strategie per rimettere in moto l’economia per riportare ossigeno nelle casse dello Stato da parte di Matteo Salvini. Il leader della Legaa luna proposta: una tassa sulle cassette di sicurezza: “In Italia ci sono decine, forse centinaia di ...

Matteo Salvini lancia l’ipotesi di una tassa sulle Cassette di sicurezza : “È nuova pace fiscale” : Matteo Salvini lancia l'ipotesi di una imposta sulle cassette di sicurezza, con l'obiettivo di far emergere e far circolare quei soldi che appaiono come se fossero "nascosti". Il leader della Lega spiega: "Serve una pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza, fermo. Con una nuova pace fiscale daremmo il diritto di utilizzarli".Continua a leggere

Matteo Salvini ipotizza una tassa per far riemergere "i risparmi fermi nelle Cassette di sicurezza" : “In Italia ci sono decine, forse centinaia di miliardi fermi nelle cassette di sicurezza. Noi possiamo rimetterli in circuito. Posso farmi pagare un’imposta, se sono soldi frutto di guadagni lecitamente ottenuti, e consentire di usarli nuovamente?”. Se lo chiede Matteo Salvini che, nella registrazione di Porta a Porta, spiega: “Sono soldi nascosti, ma l’Italia è piena di soldi tenuti sotto il ...