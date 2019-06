Caso Arata, indagati funzionari Sicilia

Oltre ad Alberto Tinnirello, dirigente dell'Assessorato regionaleno all'Energia,finito ai domiciliari nell' inchiesta che ha portato in carcere Paolo, ex consulente della Lega, il figlio e gli imprenditori trapanesi Vito e Manlio Nicastri, sono coinvolti una serie di pubblici ufficiali. Si tratta di Giacomo Causarano,dell'assessorato al Territorio e Ambiente e delo del comune di Calatafimi Angelo Mistretta, accusati di corruzione per l'esercizio delle funzioni. In atto perquisizioni all'Assessorato.(Di mercoledì 12 giugno 2019)