Casa in affitto e lavori manutenzione | suddivisione inquilino-proprietario?

Brindisi - l'inquilina non paga l'affitto : i proprietari sfasciano la Casa e la picchiano : Si sono vissuti momenti di vera e propria tensione ieri mattina a Latiano, nel Brindisino, dove una coppia proprietaria di un appartamento nella cittadina pugliese ha aggredito un'affittuaria di nazionalità marocchina. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, pare che l'inquilina non fosse in regola con i pagamenti delle mensilità. A questo punto una coppia di conviventi (lui di 56 anni e lei di 53) ha fatto irruzione senza alcuna ...

La Casa di campagna di Monet è in affitto su Airbnb : Passare una notte nella casa del pittore Claude Monet a Giverny, nel nord della Francia: un sogno che potrebbe diventare realtà. Basta visitare il sito Airbnb per prenotare una o più notti nella casa di campagna acquistata dall’artista impressionista alla fine ′800, ora adibita a bed and breakfast.La “Maison Bleue” si trova nel centro di Giverny in Normandia, regione dove Monet trascorse molti anni ...

Imposta di Registro 2019 : calcolo prima e seconda Casa - ravvedimento operoso - affitto - locazione commerciale : L’Imposta di Registro è una tassa che viene applicata dallo Stato a coloro che abbiano ricevuto l’erogazione di un servizio dalla Pubblica Amministrazione, oppure che abbiano effettuato l’iscrizione di atti giuridici presso l’Agenzia delle Entrate. Anche l’Imposta di Registro 2019, così come quelle previste negli anni precedenti, vede la sua attuazione in base al rapporto fiscale con il possesso di beni da parte del contribuente. Questo ...

Assicurazione Casa in affitto : danni a terzi o immobile - chi deve pagare? : Assicurazione casa in affitto: danni a terzi o immobile, chi deve pagare? Occorre fare un po’ di chiarezza circa i casi in cui proprietario ed affittuario abbiano stipulato un contratto di affitto ed emerga l’opportunità di avvalersi di un’Assicurazione sulla casa in affitto. Ciò in quanto eventi imprevedibili (ad esempio un incendio) potrebbero costituire fonte di danno per l’immobile locato o per i terzi. Vediamo ...

E se la blockchain ti chiudesse in Casa se non paghi l’affitto? : blockchain (Getty Images) Immaginate di installare una serratura connessa alla rete nell’appartamento che mettete in affitto. Non un semplice dispositivo dell’internet of things, ma una serratura che sfrutta gli smart contract (contratti stipulati sulla blockchain che si eseguono automaticamente nel momento in cui le condizioni sono soddisfatte) per sapere in tempo reale se gli inquilini hanno saldato il mese di affitto. In caso contrario, ...