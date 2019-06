Casa Bianca | muore la quercia simbolo d’amicizia tra Francia e Stati Uniti

Casa Bianca - lascia capo Cons.Economico : 04.52 Trump ha annunciato su Twitter che Kevin Hassett, presidente del Consiglio economico della Casa Bianca, lascerà "a breve" l'amministrazione. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che lo sostituirà dopo il suo rientro negli Usa. Nessuna spiegazione spiegazione è stata fornita per questo avvicendamento, ma Trump ha ringraziato Hasset per il suo "grande lavoro" e lo ha definito un "vero amico".

Si dà fuoco nel parco e passeggia vicino alla Casa Bianca : alla drammatica sequenza hanno assistito inorridite decine di persone che in quel momento si trovavano in zona o transitavano lungo la strada. Fortunatamente i tanti addetti alla sicurezza della zona sono subito intervenuti con un estintore ma l'uomo ha comunque riportato ustioni su oltre l' 85 percento del suo corpo. Sul luogo dell'accaduto sono accorsi in pochi minuti più di 70 agenti dei diversi corpi compresi gli ufficiali dei servizi ...

Casa Bianca - lasciano Knight e Destefano : 4.03 Shahira Knight e Johnny Destefano,come già annunciato,si dimetteranno lasciando scoperti due ruoli chiave della Casa Bianca. Knight, infatti, agli inizi di giugno, lascerà vacante la direzione degli Affari legislativi, di fatto il legame fra la Casa Bianca e Capitol Hill. Mentre Destefano, che darà il suo addio venerdì, è l'assistente del presidente Trump con delega alla supervisione di importanti dipartimenti, tra cui l'Office of ...

Huawei - Casa Bianca : 'Tregua di 90 giorni'/ Guerra Usa-Cina - sospese restrizioni : Huawei, Google rompe con l'azienda cinese dopo il bando di Donald Trump. La Guerra Usa-Cina rischia di coinvolgere anche iPhone.

New York - sindaco Bill de Blasio corre per la Casa Bianca : ‘Contro ricchi e corporation’ : Against all odds. Per il 76% dei newYorkesi non dovrebbe farlo, ma il sindaco della città Bill de Blasio ha invece deciso di correre per la Casa Bianca. Una scelta che arriva quando gli altri 22 competitor democratici stanno facendo campagna elettorale e raccogliendo fondi da mesi. Il mayor italoamericano della più grande città americana – eletto cinque anni fa e ora al secondo mandato – ha rivendicato in un video che annuncia la sua ...

Così la Casa Bianca si prepara alla guerra : “Pronti 120 mila soldati per punire l’Iran” : Un’armata composta da 120.000 uomini, simile nei numeri a quella che nel 2003 aveva invaso l’Iraq, per punire l’Iran se colpisse gli interessi americani o dei loro alleati. È il piano più aggressivo che il Pentagono ha presentato alla Casa Bianca, durante un vertice di guerra rivelato dal New York Times. Trump ha liquidato la notizia come «fake new...

