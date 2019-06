Carabinieri al lavoro a Tor Bella Monaca | 5 arrestati durante controlli antidroga

romadailynews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Roma – Anche nella giornata di ieri idella Stazione di Roma Torhanno portato a termine dei miratinel quartiere, a seguito dei quali hanno arrestato 4 spacciatori ed un quinto uomo e’ stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati inerenti gli stupefacenti. A finire in manette sono stati un pregiudicato romano di 43 anni, domiciliato a Pomezia, nullafacente e con precedenti, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., notato con fare sospetto dai militari, in una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, in possesso di 16 dosi di cocaina, per un peso di 8 grammi circa e 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attivita’ illecita; un cittadino italiano di 33 anni, senza fissa dimora e nullafacente, con precedenti penali, notato sempre ...

