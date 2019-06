optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Cominciano ad emergere alcune novità davvero interessanti a proposito deiS9 e S9per quanto riguardadi giugno. Dopo avervi fornito le prime informazioni del caso nella giornata di ieri, parlandovi appunto della prima apparizione del pacchetto software in Europa, oggi tocca concentrarsi su quelli che saranno più nello specifico gli effetti del firmware per chi intende scaricare il firmware appena sarà disponibile via OTA. Considerando il fatto che non siamo al cospetto della solita patch per la sicurezza. Secondo quanto riportato da Sammobile, infatti,perS9 e S9a giugno consentirà di andare incontro ad importanti passi in avanti per quanto riguarda la. Come? Introducendo una volta per tutte la Night Mode, grazie alla quale finalmente assisteremo al salto di qualità con gli scatti effettuati in ...

GioPao9 : Cambia tutto per la fotocamera di #SamsungGalaxyS9 e S9 Plus con l’aggiornamento di giugno - OptiMagazine : Cambia tutto per la fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con l’aggiornamento di giugno - Silvialilli6 : RT @Sofia14815117: Tish e Albe si fanno del bene a vicenda, indipendentemente da tutto quando stanno insieme tutto cambia, come in una favo… -